10/1世報舞動人生講座 名師教打太極&社交舞

太極老師孫暢榮(前)帶領120位太極愛好者，2016年在時報廣場舉辦太極秀。(孫暢榮提供)

世界日報 與聯合健康保險 (UnitedHealthcare)共同舉辦「舞動人生講座」免費活動，定於10月1日(周六)下午1時開始，在法拉盛喜來登酒店2樓舉行，歡迎長者們呼朋引伴，免費報名參加。

活動除聯合健康保險的基本資訊，另規畫兩專場活動：「太極」及「社交舞」教學活動。讓長者們輕鬆地活絡筋骨，享受運動的樂趣。

世界日報邀請「太極拳」老師孫暢榮，現場指導如何打基本太極，輕鬆入門之外，學會基本招式，平常在家也可養身。孫暢榮是太極拳和健身 氣功教練和裁判，2009年來美國後，即在學校、社區等多地教學，也曾在2016年帶領120位太極愛好者，在時報廣場舉辦太極秀，引起極大迴響。

學習太極拳的好處多，不僅可以讓心跳加快，還可達到燃脂效果，放鬆身心靈、減輕壓力。因為專注於肌肉控制，可以幫助增強四肢力量及維持平衡，降低老年人跌倒的風險。

另外，社交舞活動也頗有看頭，教學老師是茹寶藝術學校的校長，現場進行華爾滋及恰恰的基本舞步教學。沒有舞蹈基礎者，也可以透過基本舞步，享受與友人共舞，以及身體律動的樂趣。

欲參加者請掃描二維碼報名。

太極拳及社交舞教學環節結束後，將各邀請三組參與者上台，進行互動教學成果驗收，世界日報將提供小禮物。民眾可事前掃二維碼免費報名，https://bit.ly/1001move，或致電世界日報活動組洽詢(718)746-8889轉6362。