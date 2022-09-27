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「浦江兒女在美國」 上架皇后圖書館

記者鄭怡嫣／紐約報導
「浦江兒女在美國」上架皇后區圖書館。(記者鄭怡嫣／攝影)
「浦江兒女在美國」上架皇后區圖書館。(記者鄭怡嫣／攝影)

美國上海同鄉會近日在皇后圖書館傑克森高地(Jackson Heights)分館宣布，歷經兩個月籌備，講述上海人在美發展史及社區故事的「浦江兒女在美國」在皇后圖書館上架，並已錄入美國國家圖書館系統及供全球讀者查閱檔案及資料的連線電腦圖書館中心(OCLC)，此書也是繼紹興同鄉會以來第二本由在美華社編撰、上架當地圖書館的紀錄書籍。

上海同鄉會會長沈珺介紹，據統計，2018年，在美上海人已達17萬，估計今年已近20萬，同鄉會也從十年前創建的不到十人，壯大至近800會員，其中不乏各領域能人志士，應讓更多人了解在美華裔的發展。

「浦江兒女在美國」上架皇后區圖書館。(記者鄭怡嫣／攝影)
「浦江兒女在美國」上架皇后區圖書館。(記者鄭怡嫣／攝影)

封面是上海的鐘樓、東方明珠及紐約的帝國大廈、自由女神像剪影，以中英雙語介紹上海同鄉會的發展歷程、骨幹成員及美中政要的賀信，美中留學人員聯合會會長夏善晨，對比介紹紐約與上海這兩座國際大都市，紐約大都會藝術博物館中國部字畫鑑賞家、同時也是此書的文字編輯鄭威，介紹上海博物館與大都會博物館的歷史淵源，還有上海僑胞在美的生活花絮、藝文作品選粹以及重要的歷史事件回顧。

近年來，僑團通過媒體的報導，在華社及主流社會第一時間發起倡議行動，幫助受害者或弱勢群體，從幫助風雪天在路旁搭帳篷度日的上海大爺，到尋回失蹤一個月的上海婦人，從為跳樓身亡的華女母親募款回到申城，到舉辦線上的法律講座，書中的「服務僑胞，回饋社區」一節，也記錄這些故事。

皇后圖書館傑克森高地分館館長、本書的總編緝戴偉青表示，時任紹興同鄉會會長的陳蓮青，也是在此地舉辦上架儀式，生在上海的他，此次又作為總策畫組織編委會的團隊，此次進入國家編務系統，也有特殊意義，目前已付印150冊，將另印150冊，歡迎民眾借閱。

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