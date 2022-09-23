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金秋採果樂 到紐約近郊農場當1日農夫

記者顏潔恩／紐約報導
農場活動適合一家大小。(取自Wickham's Fruit Farm臉書)
農場活動適合一家大小。(取自Wickham's Fruit Farm臉書)

秋高氣爽，豐收季節來臨，也是外出採摘水果的好時機。遠離城市喧囂，到離紐約不遠的農場親近大自然，不管是與朋友、家人，或情侶約會，透過互動及分享，增添情感交流。親手採集的水果，帶回家享用、分送也更有滋味。

以下精選出的農場大多座落於長島地區，從曼哈頓前往也不超過兩小時，適合半日遊活動卻又不想花時間開車遠行的人；農場各有特色，供民眾採水果只是其一，收費方式也有所差異，或按重量或袋子計算，很多業者也有動物農場、特別的玩樂裝置吸引家庭，民眾可依照喜好作選擇。

長島威克漢水果農場

座落於長島的威克漢水果農場(Wickham's Fruit Farm)是紐約市周邊歷史悠久、面積最大的農場地之一，該農場歷史可追溯至1661年，三分之二畝地用來種植水果，絕大部分拿去零售，有高品質的保證；當季可採摘的水果有蘋果、草莓和櫻桃、桃子等，偶爾也有南瓜，農場內設有野餐區、小火車、玉米迷宮等。

農場內還有玉米供採摘。(取自Wickham's Fruit Farm臉書)
農場內還有玉米供採摘。(取自Wickham's Fruit Farm臉書)

民眾採摘桃子。(取自Wickham's Fruit Farm臉書)
民眾採摘桃子。(取自Wickham's Fruit Farm臉書)

農場地址是28700 Main Road Long Island；營業時間從周一至周六早9時至傍晚5時；需購票入場，網路與現場購票價格有異，根據不同日期從11.95元至18.95元不等，官網可訪wickhamsfruitfarm.com/index.htm

農場也有自製甜甜圈等甜點供購買。(取自Wickham's Fruit Farm臉...
農場也有自製甜甜圈等甜點供購買。(取自Wickham's Fruit Farm臉書)

農場活動適合一家大小。(取自Wickham's Fruit Farm臉書)
農場活動適合一家大小。(取自Wickham's Fruit Farm臉書)

長島樂溫農場

距離曼哈頓車程一個半小時的樂溫農場(Lewin Farms)相當知名，一年四季都有各種採摘活動，除了藍莓、黑莓、桃子等水果，還有番茄、辣椒及茄子等蔬菜可供採摘，冬天還有碩大的聖誕樹和裝飾，隨時過去都能有不同享受；農場也有實惠且品質優良的新鮮水果供銷售，該農場同時還用自產的新鮮食材製作麵包成品和甜甜圈，周末還加賣水果派、烤玉米及烤土豆的小吃。

農場中的桃子園。(記者何卓賢／攝影)
農場中的桃子園。(記者何卓賢／攝影)

除水果外，辣椒也是供人採摘的蔬果之一。(記者何卓賢／攝影)
除水果外，辣椒也是供人採摘的蔬果之一。(記者何卓賢／攝影)

農場地址是812 Sound Ave, Calverton NY，營業時間是周一、周三至周日早9時至傍晚5時；入場免費，官網可訪http://www.lewinfarm.com

長島樂溫農場採摘水果。(取自官網)
長島樂溫農場採摘水果。(取自官網)

長島樂溫農場採摘水果。(取自官網)
長島樂溫農場採摘水果。(取自官網)

薩賽克士郡草莓園

薩賽克士郡草莓園(Sussex County Strawberry Farm)是新澤西州一家老牌採摘園，已有30年的經營歷史，雖是專業草莓農場，但也種植其他水果，並常被稱讚出口最好吃的漿果；從曼哈頓出發用時約1小時10分鐘，農貿市場全年開放，目前9、10月可摘採各種黑莓覆盆子，在這裡也賣蘋果酒、秋季鮮花裝飾等。

新鮮的覆盆子，相當可口。(記者何卓賢／攝影)
新鮮的覆盆子，相當可口。(記者何卓賢／攝影)

地址是565 US-206, Newton NJ 07860，營業時間周一至周六早9時至傍晚6時、周日至傍晚5時；入場也同樣免費，官網可訪sussexcountystrawberryfarm.com/index.asp

孩童也可享受親手採摘蔬果的樂趣。(取自Lawrence Farms Orchar...
孩童也可享受親手採摘蔬果的樂趣。(取自Lawrence Farms Orchards臉書)

勞倫斯農場果園

往紐約上州行駛1小時半左右，能抵達勞倫斯農場果園(Lawrence Farms Orchards)；該家族農場自1892年以來在哈德遜河谷經營，提供各式各樣的水果選擇，可購買的漿果包括草莓、紅醋栗、覆盆子等。

農場內的活動不止摘水果，園區內還有養鴨池，可以餵食鴨子，觀看奶牛、山羊等的動物農場，同時還有許多特許經營的美食小吃，熱狗、帕尼尼、披薩、冰淇淋和奶昔等。

孩子們與農場中的馬合照。(取自Lawrence Farms Orchards臉書...
孩子們與農場中的馬合照。(取自Lawrence Farms Orchards臉書)
樹上滿滿的蘋果象徵秋天的豐收。(取自Lawrence Farms Orchard...
樹上滿滿的蘋果象徵秋天的豐收。(取自Lawrence Farms Orchards臉書)

孩童也可享受親手採摘蔬果的樂趣。(取自Lawrence Farms Orchar...
孩童也可享受親手採摘蔬果的樂趣。(取自Lawrence Farms Orchards臉書)

地址是306 Frozen Ridge Rd, Newburgh, NY 12550，時間是每天早9時至傍晚4時；入場費周一至周四每人7元、周末10元，兩歲以下孩童免費，無需提前預約，官網可查詢http://lawrencefarmsorchards.org

結實累累的葡萄藤。(取自Lawrence Farms Orchards臉書)
結實累累的葡萄藤。(取自Lawrence Farms Orchards臉書)

孩童也可享受親手採摘蔬果的樂趣。(取自Lawrence Farms Orchar...
孩童也可享受親手採摘蔬果的樂趣。(取自Lawrence Farms Orchards臉書)

秋季末不少農場還有撿拾南瓜的活動。(取自Lawrence Farms Orcha...
秋季末不少農場還有撿拾南瓜的活動。(取自Lawrence Farms Orchards臉書)

孩童也可享受親手採摘蔬果的樂趣。(取自Lawrence Farms Orchar...
孩童也可享受親手採摘蔬果的樂趣。(取自Lawrence Farms Orchards臉書)

長島 曼哈頓 蘋果

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