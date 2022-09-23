我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞工部報告：疫情失業救濟詐欺 恐達456億元

中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年

周末好去處／皇后區超級英雄節 變裝狂歡

記者顏潔恩整理

皇后區超級英雄節

由NYSoM舉辦的第五屆超級英雄節(Superhero Festival)，是適合家庭參與的超級英雄狂歡活動。往年眾多參與者都會打扮成美國兩大漫畫巨頭DC、漫威(Marvel)中的超級人物、或日系動漫、著名網路遊戲的重要主角等到場與會同樂；娛樂遊戲環節如創造屬於自己的超級英雄、寶可夢尋寶遊戲、音速小子接力賽、創造動漫或漫畫等，歡迎大人小孩參加。活動時間是24日(周六)下午2時至傍晚6時，地址是皇后區Evergreen公園的St. Felix Place交60th Pl處入口，入場免費。

布碌崙圖書節

布碌崙圖書節(Brooklyn Book Festival)是紐約市最大規模的免費文學性活動，也被譽為「最棒的書展」。每年吸引成千上萬的圖書愛好者，沈浸在知識的汪洋中；今年的活動網羅來自全世界文壇知名作家、新星的書籍作品，也有項目如主題讀物、小組討論、作者簽名，以及線上論壇等。活動自25日(周日)起開跑，專為小朋友而設的「兒童日」(Children's Day)則定於10月1日(周六)，活動時間地點皆有不同，詳情可查詢brooklynbookfestival.org

晨邊公園燈籠遊行

由晨邊公園(Morningside Park)與哥倫比亞美術學院合辦的第11屆晨邊公園燈籠遊行(Morningside Lights)，此次以現場活動的形式回歸；每年來自哥大、社區的志願者事先參加工作坊，合力製出十幾盞壯觀的大型手工燈籠，並最終向公眾展示成果，團隊合作使人們聚在一起表達藝術，也能凝聚社區團結。活動時間是24日(周六)晚上8時，遊行隊伍將在晨邊公園的116街交晨邊大道集合，路線約有一哩路長，最終抵達哥大校園內。

皇后區Rolling Loud音樂節

戶外嘻哈音樂節Rolling Loud自2015年在邁阿密首登後，迅速發展成為全球最大規模的嘻哈音樂節之一，每年匯聚眾多頂尖音樂人展開超燃演出；享受音樂之外，搭配美食及美酒也是音樂節的亮點，現場也會架起不少裝置任由出席者打卡拍照；今年將在皇后區Citi Field從23日(周五)至25日(周日)展開為期三天的活動，民眾可瀏覽rollingloud.com/miami2022查詢詳情。

皇后區 遊行 布碌崙

上一則

取暖費估增39% 霍楚擬對策

下一則

布碌崙新選區地圖 華社漸趨共識

延伸閱讀

難民巨偶長征 小艾瑪爾走訪紐約皇后區

難民巨偶長征 小艾瑪爾走訪紐約皇后區
波多黎各風災 皇后夜市24日籌善款

波多黎各風災 皇后夜市24日籌善款
紐約市長參與 布碌崙9/24防身課程

紐約市長參與 布碌崙9/24防身課程
漫威新電影塑造以色列超級英雄 戳阿拉伯人痛處

漫威新電影塑造以色列超級英雄 戳阿拉伯人痛處
孟昭文籲市府買下皇后區水災房

孟昭文籲市府買下皇后區水災房

熱門新聞

22歲男子吳傑瑞(左)承認殺害自己65歲的母親陳寶拉(中)。（取自陳寶拉臉書）

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

2022-09-16 12:40
紐約州檢察長詹樂霞。美聯社

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

2022-09-21 13:40
林亨利與郭海倫等華人房東代表，日前在皇后區民事法庭前示威抗議。(臧東慧提供)

房客欠租拒搬隨地屎尿 紐約華裔房東陳情

2022-09-16 07:35
九歲華童在布碌崙羊頭灣路口被撞，不幸身亡。(記者胡聲橋／攝影)

放學等外婆 羊頭灣9歲華童遭撞亡 「離家只有半哩」

2022-09-19 02:29
亞當斯和市府官員日前到紐新航港局巴士總站視察無證客抵達情況。(市長辦公室提供)

逾萬無證客抵紐約 市長：人道主義災難 促全美合作解決

2022-09-19 13:08
兩名紐約大學的女學生，十分鐘內在華盛頓廣場公園連遭猥褻。(記者張晨/攝影)

紐約大學2女學生10分鐘內連遭猥褻 全市強姦率上升10%

2022-09-17 14:45

超人氣

更多 >
這7項「意外」的商品 好市多竟然也有

這7項「意外」的商品 好市多竟然也有
瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負
尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到
謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削
習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周