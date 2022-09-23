周末好去處／皇后區超級英雄節 變裝狂歡

皇后區 超級英雄節

由NYSoM舉辦的第五屆超級英雄節(Superhero Festival)，是適合家庭參與的超級英雄狂歡活動。往年眾多參與者都會打扮成美國兩大漫畫巨頭DC、漫威(Marvel)中的超級人物、或日系動漫、著名網路遊戲的重要主角等到場與會同樂；娛樂遊戲環節如創造屬於自己的超級英雄、寶可夢尋寶遊戲、音速小子接力賽、創造動漫或漫畫等，歡迎大人小孩參加。活動時間是24日(周六)下午2時至傍晚6時，地址是皇后區Evergreen公園的St. Felix Place交60th Pl處入口，入場免費。

布碌崙 圖書節

布碌崙圖書節(Brooklyn Book Festival)是紐約市最大規模的免費文學性活動，也被譽為「最棒的書展」。每年吸引成千上萬的圖書愛好者，沈浸在知識的汪洋中；今年的活動網羅來自全世界文壇知名作家、新星的書籍作品，也有項目如主題讀物、小組討論、作者簽名，以及線上論壇等。活動自25日(周日)起開跑，專為小朋友而設的「兒童日」(Children's Day)則定於10月1日(周六)，活動時間地點皆有不同，詳情可查詢brooklynbookfestival.org。

晨邊公園燈籠遊行

由晨邊公園(Morningside Park)與哥倫比亞美術學院合辦的第11屆晨邊公園燈籠遊行(Morningside Lights)，此次以現場活動的形式回歸；每年來自哥大、社區的志願者事先參加工作坊，合力製出十幾盞壯觀的大型手工燈籠，並最終向公眾展示成果，團隊合作使人們聚在一起表達藝術，也能凝聚社區團結。活動時間是24日(周六)晚上8時，遊行隊伍將在晨邊公園的116街交晨邊大道集合，路線約有一哩路長，最終抵達哥大校園內。

皇后區Rolling Loud音樂節

戶外嘻哈音樂節Rolling Loud自2015年在邁阿密首登後，迅速發展成為全球最大規模的嘻哈音樂節之一，每年匯聚眾多頂尖音樂人展開超燃演出；享受音樂之外，搭配美食及美酒也是音樂節的亮點，現場也會架起不少裝置任由出席者打卡拍照；今年將在皇后區Citi Field從23日(周五)至25日(周日)展開為期三天的活動，民眾可瀏覽rollingloud.com/miami2022查詢詳情。