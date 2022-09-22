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「海外崑曲社」紀念陳富烟逝世10周年 25日法拉盛演出

紐約訊
「合肥四姊妹」中最後的才女張充和（圖前）近百歲時，當時的海外崑曲社社長陳富烟與這位「最後的才女、崑曲的前輩」合影。（海外崑曲社提供）
「合肥四姊妹」中最後的才女張充和（圖前）近百歲時，當時的海外崑曲社社長陳富烟與這位「最後的才女、崑曲的前輩」合影。（海外崑曲社提供）

海外崑曲社為紀念創社社長陳富烟逝世十周年，將於9月25日(周六)下午2時在法拉盛文化藝術中心(市政廳)舉辦一場崑曲表演。

陳富烟於1940年出生於台灣新竹，從小受到喜愛南管戲曲的父親的影響，對中國戲曲產生濃厚的興趣。因家境困難，就讀公費的師範學校，進入音樂科，對西洋音樂有了認識。畢業後，在新竹市建功國校任教，與同事鄧玉屏，雙雙投考師範大學音樂系。畢業後，兩人先後來美進修並結為連理。

鄧玉屏於曼哈頓音樂學院取得聲樂碩士後，進入大都會歌劇院合唱團，演唱近30年。陳富烟則進入康州衛斯理安大學(Wesleyan University，又譯維思大學)，1976年獲得民族音樂學博士學位。陳富烟對東西方音樂均有涉獵，研究成果斐然，在學期間還獲得伍德羅威爾遜國家獎學金(Woodrow Wilson National Fellow)，遠赴韓國研究中韓古代音樂的相互影響。

陳富烟於1988 年與幾位研究音樂及戲曲的學者、崑曲的愛好者及幾位昆曲的專業演員，共同創立海外崑曲社，並出任第一任社長至1996年，2012年 8月12日因病辭世。

海外崑曲社此次演出，由著名演員史潔華，蔡青霖與藝術總監程敏率崑曲傳習班的學員，共同演出崑曲經典折子戲或片段，演出節目有折子戲《義俠記》的挑簾、《長生殿》小宴、《紅梨記》亭會及《西廂記》佳期部分經典唱段。此次演出不收門票，免費入場，歡迎前往參觀演出。地址：137-35 Northern Blvd. Flushing, NY 11354。 

海外崑曲社成立30餘年，以發揚傳播崑曲為宗旨。此次演出免費，歡迎捐款支持演出。歡迎與我們聯絡，取得有關資訊。聯絡方式：[email protected]

 

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