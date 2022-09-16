初秋訪大西洋城 輕鬆享受陽光沙灘、美食與購物

大西洋城集合摩洛哥、拉斯維加斯及聖地牙哥三大賭城的優點，擁有綿長的海岸線，遊客可享受水上運動。(記者牟蘭／攝影)

想逃離紐約市 ，來一場休閒之旅，車程約兩小時的新澤西州南端的大西洋城(Atlantic City)是不錯的選擇；大西洋城於1976年開放全美首個合法賭場，是一個結合陽光海灘、遊樂場與各類美食 度假勝地，連桌遊 「大富翁」(Monopoly)也以此為藍圖，曾輝煌一時，僅次於拉斯維加斯，是美國第二大賭城。

對於海灘愛好者，紐約市的公共海灘已關閉，秋初若意猶未盡，仍想抓住夏天尾巴，大西洋城此時不冷不熱，且海灘活動仍持續，鄰近也有木棧道及商店街，仍不失為合適去處。

大西洋城海灘旁建有一條寬60呎，長六哩的木板路，一側是大西洋，另一側集中城內大部分賭場。(記者牟蘭／攝影)

疫情 趨緩 人潮終於再現

大西洋城集合摩洛哥、拉斯維加斯及聖地牙哥三大賭城的優點，擁有綿長的海岸線、水清水靜沙細，遊客可享受水上運動、游泳及日光浴，海灘旁建有一條寬60呎，長六哩的木棧道(boardwalk)，一側是大西洋，另一側集中城內大部分賭場。

美國的博彩業收益攀升，大西洋城曾經歷最輝煌的時刻，但自2006年當地的收益破52億元後，每年情況逾下，加上美國自2007年開放博彩業管制，與紐約市相近的康州、馬州與賓州，甚至紐約市內就有賭場，大西洋城的優勢不再，輝煌褪去，人流驟減。

2020年疫情爆發，大西洋城的賭場被迫關閉108天，最繁華的大道宛如鬼城，就連前川普廣場賭場(Trump Plaza casino)，也在去年年初拆除；大西洋城在疫後開門迎客，因要求戴口罩等規定，生意一度蕭條，隨疫情趨緩，上述規定逐漸解封，今年勞工節前後，賭場與海灘再迎人潮，悄然復甦。

大西洋城於1976年開放全美首個合法賭場，是一個結合陽光海灘、遊樂場與各類美食度假勝地。(記者牟蘭／攝影)

大西洋城於1976年開放全美首個合法賭場，是一個結合陽光海灘、遊樂場與各類美食度假勝地。(記者牟蘭／攝影)

小賭怡情 品嘗各色美食

凱撒皇宮及百利(Bally's )豪華賭場渡假酒店最受遊客歡迎，其中凱撒皇宮大賭場內提供華人喜歡的百家樂與21點等遊戲，出門就是木棧道與沙灘，遊客不僅能在酒店小賭，出門就能看海，無論春夏秋冬，海灘均向遊客開放，為喜歡玩水的民眾，趕到本月30日前，還能下海游泳。

木棧道的部分商店還沒開幕，但各具特色的的餐廳照常開放營業，包括不少人童年回憶的熱帶雨林咖啡(Rainforest Cafe)，餐廳內照常提供美式風格的食物，叢林為主的裝修以及動物裝飾，吸引大人、小孩駐足。

此外，拉斯維加斯爆火的地獄廚房(Hell's Kitchen)已入駐賭場酒店，不用提前預約一個月，饕客當天就可享受是英國名菜「威靈頓牛排」(Beef Wellington)，品嘗實境秀中美食的味道。

大西洋城的地標性景點頗多，其中興建於1929年的大西洋城會展中心(Boardwalk Hall)，有全世界最大的管風琴，曾花費9000萬元整修，巨蛋大廳可容納1萬2000人，1964年民主黨全國大會在此召開，還曾被用於美國小姐的選美場地，許多明星的演唱會也在此地舉辦。

不少人童年回憶的熱帶雨林咖啡提供美式風格的食物，叢林為主的裝修以及動物裝飾，吸引大人、小孩駐足。(記者牟蘭／攝影)

不少人童年回憶的熱帶雨林咖啡提供美式風格的食物，叢林為主的裝修以及動物裝飾，吸引大人、小孩駐足。(記者牟蘭／攝影)

親子出遊 娛樂選擇豐富

若帶孩子來玩的家長，可選擇位於硬石賭場(Hard Rock Casino)對面的碼頭遊樂園，內有摩天輪與小型的過山車，以及投籃與射氣球等嘉年華遊樂設施；家長還能帶孩子到附近的水族館，雖然場館占地不大，但內設動物表演，也能和魚類通過生態觸摸池親密接觸。

大西洋城木棧道附近就是直銷購物中心，不少輕奢品牌都有折扣。(記者牟蘭／攝影)

購物優惠 樂淘品牌折扣

大西洋城木棧道附近就是暢貨中心(Outlet)，不少輕奢品牌都有折扣，比起過去人山人海的賭場，疫情後，這些折扣名牌商店更受民眾的熱捧，遊客青睞在商店內「樂淘便宜」。

大西洋城海灘旁建有一條寬60呎，長六哩的木板路，一側是大西洋，另一側集中城內大部分賭場。(記者牟蘭／攝影)

紐約出行 自駕或乘賭巴

從紐約市出行的民眾，可選擇自駕，若不堵車，車程約在兩個半小時左右，城內較易停車，酒店內與海灘旁均設停車場，費用約在一天5元到10元左右；遊客也可前往曼哈頓華埠搭乘「賭巴」，巴士公司還會提供賭場消費券，招徠遊客參觀。

大西洋城於1976年開放全美首個合法賭場，是一個結合陽光海灘、遊樂場與各類美食度假勝地。(記者牟蘭／攝影)