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被王室耽誤的畫家？查理三世竟是水彩畫大師

周末好去處／史特賓日遊行 暢飲德國啤酒

記者牟蘭整理

史特賓日遊行(Steuben Parade)為德國裔在美國最大的文化慶祝日，每年9月的第三個周六，參加者都會穿著德國民族服裝，舉行花車遊行，現場還帶來傳統民間音樂及舞蹈、樂隊表演等；主辦方還提供德國品牌啤酒和傳統食品如臘腸等供民眾品嚐，有意參加的民眾請於17日(周六)早上從曼哈頓第五大道出發，活動也通過線上直播，詳情請上https://germanparadenyc.org/

阿斯托利亞公園海岸節 親子同樂

阿斯托利亞公園聯盟(Astoria Park Alliance)將於17日(周六)下午2時至5時在皇后區阿斯托利亞公園舉辦海岸節活動，屆時將有音樂表演，帶來吃西瓜大賽、吃甜甜圈大賽、跳土豆袋比賽、勺子盛雞蛋賽跑、丟沙包比賽等各項活動，還提供免費的臉譜彩繪，邀請孩子動手製作手工藝品，活動免費，阿斯托利亞公園地址為海岸大道(Shore Boulevard)，詳情請登https://reurl.cc/3YybEL查詢。

義大利迎神節 熱鬧歌舞表演

曼哈頓小義大利固定在9月中展開為期11天的「迎神節」(Feast of San Gennaro)，是紐約市最古老的節日之一，也是南義大利移民慶祝拿波里(Naples)守護神最重要的慶典，屆時所有街道採用義大利國旗和裝飾，街道提供各具特色的美食、手工冰淇淋、麵包和披薩等，也有免費的歌舞表演，活動從15日(周四)持續到25日(周日)，地點為堅尼路(Canal St.)與哈德遜街(Houston St.)之間的茂比利街(Mulberry St.)，詳情請登https://sangennaronyc.org/查詢。

長島大蒜節 挑戰蒜味美食

長島的大蒜節已持續舉辦第20年，若是2002年出生的民眾，當天可免費進場，活動現場有吃大蒜比賽，還有大蒜冰淇淋、果凍與餅乾，喜歡大蒜的人士不妨購買門票，參加這場大蒜的盛會，時間為17日(周六)與18日(周日)的上午10時到下午6時，地點為Garden of Eve Organic Farm & Market，地址為長島Sound大道4558號，詳情請登錄https://gardenofevefarm.com/garlic-festival/查詢。

義大利 長島 德國

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