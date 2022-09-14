濃情中秋 中國留學生相聚紐約時報廣場

留學生與旅外人員服務的外聯出國集團，與招商銀行私人銀行、We-Education教育集團聯合主辦中秋詩詞會。(Ｈi Square提供)

為中國留學生 與旅外人員服務的「外聯出國集團」與招商銀行私人銀行、We-Education教育 集團8日在曼哈頓 聯合主辦別開生面的中秋詩詞會。

中秋詩詞會在外聯出國集團位於曼哈頓中城第七大道的辦公室舉行，位置毗鄰時報廣場，從辦公大樓窗戶可望見高樓燈火通明的紐約夜景，與皎潔月光色，參與者品茗詩詞，寄情風雅，共度佳節。

楊招商銀行私人銀行紐約中心總經理楊帆致辭表示，招行在美耕耘14年，提出的「環球私享+」客戶增值服務，符合實際需要，受到海外僑胞、華人歡迎。中國古典文化研究者江嵐教授則與賓客分享中秋詩詞的由來，和背後鮮為人知的歷史故事，刻畫出一幅幅生動形象的古人中秋圖，贏得佳評。花藝師Amber在現場教學花藝，備受歡迎。We-Education的名校學霸導師等人合唱「但願人長久」，也贏得滿堂彩。

這次活動受到廣泛支持，協辦方包括美中留學人員聯合會紐約留學生之家、美國華裔教授學者協會、社交活動平臺Hi Square等。出席重要人士還包括世界教育論壇聯合創始人及主席、賓州大學校長特別顧問、前德雷塞爾大學副校長Davis博士、哥倫比亞大學醫學中心研究生院副院長、病理與細胞生物學教授毛迎輝博士、華爾街升學智庫CEO、上海猶太難民紀念獎學金理事長袁德坤及美國科技學會資料工程阿爾法會長李曉勇等。