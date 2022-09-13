殷平「搏鬥」畫展 觸動內心靈魂

殷平「搏鬥」主題油畫個展456畫廊展出。(456畫廊提供)

華裔畫家殷平個展「Force of Nature」即日起在曼哈頓華埠456藝廊展出，此次展出的17幅作品均以「搏鬥」為主題，他認為搏鬥是人類社會最基本的生存狀態和法則，「和弱肉強食的動物世界一樣，只有搏鬥才能生存和進步。」

殷平1953年生於北京 ，曾任中國郵電博物館專業畫家，現居紐約從事當代藝術創作活動；作品多次在中國獲獎，並於1993年為北京希爾頓酒店創作大幅丙烯壁畫「水鄉暮色」，頗受好評；他也多次在北京、日本 、紐約舉辦個展，參加中外聯展，作品也被中國北京國際藝苑美術館 及日本東京村上美術館收藏。

搏鬥是殷平近年創作主題，17幅畫作用粗獷強勁的筆觸表現人物憤怒和興奮形象，強調人的醜陋面貌和痛苦掙扎表情。美華藝術協會會長周龍章表示，這些充滿激情與力量的作品，使人聯想到人生的艱辛與掙扎，社會的無情與殘酷，激烈的社會競爭，弱肉強食。

殷平說自己的繪畫語言是表現主義，反映人們內心的幻象，他希望自己的筆觸能隱含這些情緒，展現命運的真實面目；在作品中他追求放射主觀情感，畫中跳動的強烈的色彩，會將觀者引入一個激盪不安的世界，觸動內心靈魂。

展覽將從即日起持續至30日，民眾可於每周一、三、五下午1時至5時前往百老匯大街456號三層的畫廊參觀。