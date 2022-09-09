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百老匯周門票買一送一 紅磨坊、獅子王…好劇別錯過

記者張心／紐約報導
「歌劇魅影」為觀眾留下超越時代的審美印記。(Photo: Matthew Murphy，取自百老匯周官網)
「歌劇魅影」為觀眾留下超越時代的審美印記。(Photo: Matthew Murphy，取自百老匯周官網)

百老匯周」(NYC Broadway Week)優惠回歸，22齣熱門音樂劇及舞台劇，即日起至25日，門票「買一贈一」(2-For-1 Tickets)，兩人同行只須一人票價，從票房常勝軍、最新話題，到老少咸宜劇作，不論邀朋友共享，或全家同樂，都能找到適合的選擇。

曾經為某些劇門票太貴又難搶而頭痛？不如趕緊來看看本次「百老匯周」的節目單，包括了「獅子王」(The Lion King)、「歌劇魅影」(The Phantom of Opera)、「芝加哥」(Chicago)、「紅磨坊」(Moulin Rouge!)、「六」(Six)、「來自遠方」(Come From Away)、「摩門經」(The Book of Mormon)等經典與熱門劇碼。

「獅子王」以絕佳舞台視覺，帶領觀眾來到非洲大草原。(Photo: Matt Cr...
「獅子王」以絕佳舞台視覺，帶領觀眾來到非洲大草原。(Photo: Matt Crocket，取自百老匯周官網)

「芝加哥」為美國本土長青劇代表。(Photo: Jeremy Daniel，取自...
「芝加哥」為美國本土長青劇代表。(Photo: Jeremy Daniel，取自百老匯周官網)

完美復刻／獅子王

其中最受歡迎的當數「獅子王」，完美復刻電影中非洲大草原的遼闊、百獸群集致敬新生獅子的壯觀、辛巴父親遭弟弟陷害的慘烈場景，都在百老匯的舞台上精彩呈現。1988年上演至今最長壽的「歌劇魅影」、1996年重演創美國本土音樂劇場次紀錄的「芝加哥」，則憑藉驚人的舞台效果和原創音樂，為觀眾留下超越時代的審美印記。

東尼獎大贏家「紅磨坊」。(Photo: Matthew Murphy，取自百老匯...
東尼獎大贏家「紅磨坊」。(Photo: Matthew Murphy，取自百老匯周官網)

獨攬大獎／紅磨坊

曾在2019年推出半年就因疫情被迫下架的「紅磨坊」，回歸之後一舉斬獲了2021年東尼獎(Tony)十個獎項，包括最佳音樂劇、最佳導演、最佳編舞等，可謂和同名電影一樣拿獎拿到手軟，非常值得一看。

「哈利波特與被詛咒的孩子」疫情後回歸版縮短為3小時30分鐘。(AKA NYC，取...
「哈利波特與被詛咒的孩子」疫情後回歸版縮短為3小時30分鐘。(AKA NYC，取自百老匯周官網)

魔術盛宴／哈利波特

想要全家一同看音樂劇，卻擔心選了「少兒不宜」？沒問題，百老匯也滿足「跨年齡」需求。其中最老少皆宜的莫過於改編自同名小說的魔幻舞台劇「哈利波特與被詛咒的孩子」(Harry Potter and the Cursed Child)，這是一場「披著兒童小說外衣」的成熟喜劇，卻又更像一場舞美兼具的魔術盛宴，讓觀眾從頭大呼「哇喔」到底。

「哈利波特與被詛咒的孩子」曾創新地分為上、下兩場，全長達五小時，被稱為「百老匯世上最長的劇」。然而在疫情回歸後，該劇因為防疫考量縮短到3小時半，避免觀眾長時間群聚的擔憂，卻也保留了全劇的精華，讓熄燈了一年半的時報廣場哈利波特劇場再度燈火輝煌。

「阿拉丁」是許多小朋友喜愛的魔幻經典。(Photo: Deen van Meer...
「阿拉丁」是許多小朋友喜愛的魔幻經典。(Photo: Deen van Meer，取自百老匯周官網)

被稱為「綠野仙蹤」前傳的「魔法壞女巫」視覺效果震撼。(Photo: Joan M...
被稱為「綠野仙蹤」前傳的「魔法壞女巫」視覺效果震撼。(Photo: Joan Marcus，取自百老匯周官網)

此外，深受小朋友喜歡的還有浪漫魔幻劇「阿拉丁」(Aladdin)、被稱為「綠野仙蹤」(The Wizard of Oz)前傳的「魔法壞女巫」(Wicked)等。

改編自同名小說的「追風箏的人」 ，感動無數觀眾。(Photo: Joan Mar...
改編自同名小說的「追風箏的人」 ，感動無數觀眾。(Photo: Joan Marcus，取自百老匯周市府官網)

真實故事／追風箏的人

今年7月6日進行預演、7月21日首演的舞台劇「追風箏的人」(The Kite Runner)，改編自經典同名暢銷書，講述發生在阿富汗的一系列複雜歷史事件，包括阿富汗君主制被推翻、蘇聯軍事入侵、阿富汗難民逃亡美國以及塔利班政權崛起等真實故事；「追風箏的人」將演出至今年10月30日。

「麥可傑克森」複刻經典舞步，帶來天王25首時代金曲。(取自百老匯周官網)
「麥可傑克森」複刻經典舞步，帶來天王25首時代金曲。(取自百老匯周官網)

紀念美國已故流行樂天王麥可傑克森(Michael Jackson)的音樂劇「麥可傑克森」(MJ：The Musical)，自今年2月推出以來，為觀眾們帶來了一場又一場的「回憶殺」。該劇精選25首麥可傑克森的畢生「神曲」，力求復刻天王曾經的經典演出。但天王只能被模仿，從未被超越，該劇為熱愛麥可傑克森的世界各地觀眾，提供一個致敬和懷念的機會，一同回顧他為人類藝術留下的非凡身影。

小貼士：「買一送一」需使用折扣碼BWAYWK，升級票可使用另一折扣碼BWAYUP；訂票可參考網站：https://www.nycgo.com/broadway-week/

此外，現場購票除了時報廣場TKTS折扣票亭以外，另一個因為疫情關閉兩年的林肯中心TKTS折扣票亭也已於9月6日重開，遊客可以在此購買百老匯或林肯中心當日和次日演出票，最高可享半價優惠。

「六」展現了女性力量，主演包括各族裔的女性。(Photo: Liz Lauren...
「六」展現了女性力量，主演包括各族裔的女性。(Photo: Liz Lauren，取自百老匯周官網)

哈利波特 百老匯 舞台劇

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