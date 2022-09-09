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周末好去處／法拉盛天景廣場慶中秋

記者顏潔恩整理

法拉盛天景廣場(Skyview)將於10日(周六)舉辦中秋節慶祝活動，精彩環節包括特色音樂與舞蹈演出、自製月餅、現場拍照等，其中曾獲紐約舞蹈獎項的陳乃霓舞團(Nai-Ni Chen Dance Company)、樂團MISS，受邀帶來亞洲彩帶舞、扇子舞、樂器表演等，展現華裔傳統與文化；活動將於當日下午2時舉行，地址是法拉盛大學點大道(College Point Blvd.)40-24號，在天景四樓及六樓舉行。

瑞吉屋義大利文化節

由義大利裔組織Federazione Italo-Americana Di Brooklyn and Queens舉辦的Fresh Pond Road慶典活動，是當地多年來的傳統，以美食、音樂、舞蹈及遊戲慶祝和弘揚義大利文化，今年將於9月8日(周四)至11日(周日)在皇后區瑞吉屋(Ridgewood)展開為期四天的慶典；除娛樂項目外，也將設攤為大眾帶來重要的教育和保健資訊，主辦方將關閉Woodbine至Menahan五條街路段，給予民眾充足的活動空間。時間是傍晚6時30分開始，周日提前至下午3時開放入場。

美洲豹環保雕塑展覽

美洲豹展覽(Jaguar Parade NYC 2022)由巴西裔時尚設計師Carol Baretto發起，目的是喚起大眾對美洲豹及其生態環境保護的意識，美洲豹存在於以南美洲為主的13個國家，但因棲息地遭到嚴重破壞，若繼續忽視可能瀕臨絕種；藝術家們自8月起開始製作40個真實比例大小的美洲豹雕像，即日起至10月5日，將展示在紐約市各個角落，包括中央公園動物園、時報廣場、聯合國總部等，這些雕像稍後也將交付拍賣，所得將捐助保衛美洲豹的組織。網址：https://jaguarparade.com/nyc2022/。

九一一周年紀念之光

本周日就是九一一恐襲第21周年紀念日，每年都會有特定紀念活動，而市府在每年這天的日落之後，於恐怖襲擊中被毀的世貿雙子大樓原址附近，會朝天空打出兩道藍色光束，被稱之為「九一一紀念之光」(Tribute in Light)，追悼這段歷史以及所有遇難者；紀念碑及周邊的新世貿區也有許多值得造訪的地點，例如世貿中心1號樓、Oculus購物中心、Westfield World Trade Center等。

義大利 九一一 法拉盛

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