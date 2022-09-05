64歲讀博士 趙俊邁新書探討紐約華文報

紐約華文作家協會於文教中心舉辦新書發表會，前排中為趙俊邁。(記者牟蘭／攝影)

資深媒體人趙俊邁，十年前離開紐約，64歲赴中國上海交通大學攻讀博士學位，研究華社早期報紙「美洲中國時報」興衰，完成「喧囂中的寂靜」論文，他日前舉辦新書記者會，介紹該博士論文與採訪媒體專業人士的「無負今日」二合一作品，與8月出版的作品集《台客》，回顧紐約華文媒體歷史。

紐約華文作家協會3日在紐約華僑文教服務中心為趙俊邁舉辦新書發表會，由資深作家趙淑俠推薦，世界日報 副總編輯魏碧洲、僑教中心副主任林威廷、紐約華文作家協會會長鄭啟恭與前任會長李秀臻等出席致意。

多年前旅居美國的趙俊邁，曾任世界日報記者、專欄作家、採訪主任與副總編輯等職務，以及紐約華文作家協會會長、北美作協總會會長。十年前他離開紐約，64歲至中國上海交通大學攻讀博士；他說，自己是同學中年齡最長者，成為班上的老大哥，常因此在校園內被誤認為教授，為求學之路增添趣事。

趙俊邁說，讀博士時，研究華社的第一份彩色日報「美洲中國時報」，以這個報紙短暫兩年的「輝煌歲月」為題，完成論文「喧囂中的寂靜」；他說，過去資源有限，華文報紙是早期移民了解時事與適應當地生活最重要的媒介，隨著網路興起，紙媒的重要性逐漸減弱。

新作「喧囂中的寂靜」與訪談六位媒體專業人員的「無負今日」合二為一；8月出版的《台客》包括他多年前在紐約發表的小說 、人物專訪與札記等，包括小說「曼哈頓 祥子」、「台客•豹子頭」、「山中傳奇」與「殘陽」等，以及張充和、翁萬戈、夏志清、白先勇、施叔青、汪班、馬克任、羅久方等人物專訪。