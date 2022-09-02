周末好去處／布碌崙西印第安狂歡節遊行

布碌崙西印第安狂歡節(West Indian Parade)是在每年勞動節舉行的年度活動，長達七小時的狂歡盛典中，通過雷鬼音樂、鋼鼓演奏、熱帶美食等傳遞加勒比文化；其中西印第安遊行 是活動亮點，參與者五顏六色的奇裝異服具有強烈的視覺衝擊力，並喜歡裝扮成政治人物或名人，相互揮灑粉末顏料，帶動現場熱鬧氛圍。今年活動將於9月5日(周一)舉行，遊行隊伍於上午11時從Eastern Parkway的Schenectady大道開始行走，抵達至大軍廣場(Grand Army Plaza)結束。

被評為有生之年必參與的全球十大音樂節之一，蘭德爾島(Randall's Island)每年9月都會舉辦「電子動物園」(Electric Zoo)電音節，顧名思義就是以「動物」為主題，利用電子音樂將各個流派的「頻譜音樂」呈現在觀眾面前；在這裡，龐大的場地全是動物的裝置以及裝扮成動物的工作人員，並以酷炫的舞台設計、一線的DJ陣容聞名。電音節將從9月2日(周五)至4日(周日)為期3天，民眾可瀏覽https://electriczoo.com查詢詳情。

●Dripping Pink自拍活動

自拍已成為現代人的生活習慣，且不分年齡、性別，都有可能患上自拍癮；為滿足民眾對自拍的熱情，Premier Studio帶來為期兩天的「Dripping Pink自拍」活動，邀請民眾攜帶親朋好友一同遊樂；館內有各式各樣的互動展品、道具，以粉色為主題的背景滿足一顆顆少女心，每一個都是在社群媒體上分享照片的絕佳機會，活動時間是9月2日(周五)及3日(周六)兩天，地址是皇后區Jamaica大道217-02號，須憑票入場。

●華盛頓廣場戶外藝術節

每年分春、秋兩場的曼哈頓 華盛頓廣場戶外藝術節(The Washington Square Outdoor Art Exhibit)在勞工節長周末開放，來自世界各地的藝術家，通過各種藝術形式如圖案、混合媒體、油畫和丙烯酸畫、水彩、攝影、雕刻、手工等展示給大眾，吸引眾多喜愛藝術的民眾前往；華盛頓戶外藝術節展位從曼哈頓東13街開始，往南沿華盛頓廣場東邊，一直延伸至西3街，9月3日(周六)至5日(周一)、10日(周六)至12日(周一)中午12時至晚6時開放，民眾可免費參觀。