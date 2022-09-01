美網公開賽 中國軍團表現亮眼

中國女單選手王曦雨已打進第三輪。(美聯社)

美網公開賽正於紐約舉行，今年中國軍團男隊實現了零的突破，吳易昺、張之臻歷史性從資格賽中突出重圍，躋身男單正賽。女單賽場，中國軍團「五朵金花」出戰，其中張帥、鄭欽文、王曦雨、王欣瑜直接入圍，袁悅則是在資格賽中脫穎而出。

8月31日，王曦雨在先輸一盤的情況下，以兩個7比5逆轉了3號種子希臘選手薩卡里(Maria Sakkari)，晉級到第三輪。衛冕冠軍拉杜卡奴(Emma Raducanu)0比2不敵法國對手，成為美網歷史上第三位首輪就遭淘汰的衛冕冠軍。台灣選手方面，共有三名球員參賽，台灣網球一哥，有「夜市球王」之稱的曾俊欣，首輪就遭淘汰早早出局，代表台灣出賽女子網球雙打的詹詠然、詹皓晴姊妹，則將於9月1日和各自的女雙搭擋出賽。

紐約華人許樂道十幾年前成立三州網球聯盟，把華人網球發燒友、愛好者聚集到一起。他認為，本屆美網公開賽看點很多，除了中國軍團表現之外，納達爾 能否奪得大滿貫、大小威廉 絲姐妹是否同時退役，也是他關注的焦點。許樂道說，納達爾雖然已經36歲，但如果身體健康，依然是男子單打奪冠的最大熱門。

聯盟會員鄧偉則認為，本屆美網中國團隊表現不俗，實現了歷史性突破，他表示，張之臻在首輪的比賽失利非常可惜，有七個賽點沒有把握住；而吳易昺挺進第二輪，這讓作為球迷的他非常高興。女單方面，鄧偉看好鄭欽文，在剛結束的比賽上，鄭欽文不負眾望，取得勝利，挺進第二輪。他認為，女子選手中，最值得關注的是小威廉絲，本屆表現以及將在哪場比賽退役，拭目以待。鄧偉表示，納達爾(Rafael Nadal)現在傷病情況較嚴重，男單冠軍花落誰家還有懸念。

許樂道和鄧偉，過去都喜歡到現場觀賽，但這兩年由於新冠疫情 ，很少到現場，但他們都參加此前美網舉辦的球迷日活動，看到大牌球星，讓他們非常激動。儘管疫情延燒，但三州網球聯盟還是會組織會員，每年進行一次比賽，而且場地也選用美網公開賽的訓練場地，他們表示，聯盟把打球變得更有意思，出門旅遊還可以找球友切磋球技。