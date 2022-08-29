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文藝中心首頒「文化大使」 周興立演出

記者鄭怡嫣／紐約報導
周興立(左)獲「文化大使」稱號並舉辦同樂會，楊愛倫(右)擔當活動司儀。(記者鄭怡嫣／攝影)
周興立(左)獲「文化大使」稱號並舉辦同樂會，楊愛倫(右)擔當活動司儀。(記者鄭怡嫣／攝影)

法拉盛文藝中心28日舉辦表彰活動，為台灣校園民歌先鋒及擔任該中心亞洲藝術顧問多年的周興立頒發首個「文化大使」(Cultural Ambassador)稱號，並舉辦周興立同樂日，表演他創作的校園民歌。

周興立表示，法拉盛文藝中心就像小型的林肯中心，麻雀雖小卻五臟俱全，目睹它從廢棄的「鬼屋」演變為地標性文藝建築，目前底樓供藝術展覽，二樓可容納近400人的舞台，則有各式演出登場，活躍該中心多年，他曾連辦十多年的台灣歌展、六屆月來香舞會及三屆校園民歌音樂會，致力推廣華人文化，也使得法拉盛各族裔間能更好地融合與合作。

周興立是台灣校園民歌的先鋒之一。台灣校園民歌以其清新的歌詞，朗朗上口的曲調，在1970到1990年代成為台灣原創、像鄉村音樂一樣的獨特的曲風，受到兩岸三地華人的喜愛。周興立創作的「盼」、「紛紛飄墜的音符」是耳熟能詳的校園民歌。

周興立1976年負笈美國留學，獲哥倫比亞大學藝術碩士、教育碩士和教育博士學位，先後任教於紐約市立大學曼哈頓學院、福德漢姆大學以及法拉盛市政廳藝術文化協會，教授亞裔移民史及中華文化課程，也是立人學苑的校長。

法拉盛 教育 華人

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