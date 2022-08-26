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周末好去處／班森賀18大道節慶

記者顏嘉瑩／紐約報導

布碌崙(布魯克林)班森賀有不少義大利裔居民，為慶祝其傳統節日「Feast of Santa Rosalia」，從即日起至28日(周日)，位於68街至貝瑞吉公園大道(Bay Ridge Parkway)的18街，將舉辦「18大道節慶」(18th Avenue Festival)，充滿各國特色美食、遊戲和義大利文化體驗。另外每晚主辦方也將邀請不同的音樂家，到現場表演，與民眾同樂。更多資訊可上https://reurl.cc/QbZzg2查詢。

皇后區狂歡節

皇后區狂歡節(Queens Carnival)將於27日(周六)在皇后區遠洛克威(Far Rockway)舉辦。現場活動將有遊行、堆沙堡比賽、木棧道賽跑、音樂表演等活動，展現該區濃濃的皇后區多元文化風格。當天的重頭戲遊行，定於上午11時從Mott Avenue和海灘21街開始，民眾可以跟著遊行隊伍舞動身體，體驗不同文化。另外傍晚也將有煙火秀，為活動畫下完美句點。更多資訊在https://reurl.cc/MNyqoW。

華埠夏日清涼周末

由曼哈頓華埠商業改進區(Chinatown BID)主辦的「華埠夏日清涼周末」，最後一場活動將於27日(周六)舉辦。為把握夏日的尾巴，華埠商改區在位於科西街(Forsyth St.)與地威臣街(Division St.)交界處設置水滑梯、充氣城堡，適合全家大小共同參與；現場每個設施都有安保人員在旁看守，並通水管沖洗，保證設施內水源流動。活動免費，無需報名，歡迎民眾帶著孩子到現場參加，清涼一下。更多資訊可上華埠商改區網站查詢，網址為：http://www.chinatownpartnership.org/index.htm。

華盛頓廣場民俗音樂節

曼哈頓的華盛頓廣場(Washington Square)將於28日(周日)舉辦「民俗音樂節」(Folk Festival)。該活動在今年邁入第十年，以小規模的方式慶祝各種不同音樂風格，也讓更多獨立音樂家擁有上台表演的機會。該音樂節的特色是邀請樂團在紀念義大利將軍朱塞佩·加里波第(Giuseppe Garibaldi)的雕像前演出。過去音樂節以藍調、美國南方的jug band音樂、猶太克列茲莫音樂(Klezmer)、墨西哥曲風、巴爾幹半島民俗抒情樂(Balkan)和爵士樂等為主要表演音樂。活動從當天下午1時至5時，詳情在https://reurl.cc/2mEpkE。

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