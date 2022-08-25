男低音田浩江 「書發」歌劇的怕與愛

田浩江新書「角鬥場的『圖蘭朵』〉」紀錄30年歌劇人生。 (記者張晨／攝影)

紐約大都會歌劇 院知名男低音田浩江的新書「角鬥場的『圖蘭朵』」發表會，24日在曼哈頓下城美華藝術協會舉辦，該書是田浩江的處女作散文集，是他首度用中文寫作其藝術生活的作品，講述職業生涯中有關歌劇的怕與愛。

影音來源：記者張晨

該書以歌劇黃金時代的巨星帕華洛帝(Luciano Pavarotti)為開端，以九一一前夕世貿公園裡一個會唱歌劇的乞丐為結束；田浩江說，每個故事人物無論大小，都體現歌劇名利場上個體複雜的命運，黃金時代的輝煌與衰落。

非專業作家一旦有心拿起筆來寫自己的生活和感悟，常有出人意表的表現。剛到紐約的時候，田浩江兜裡只有35元，從北京 飛到紐約的第一天，在大都會歌劇院的櫥窗看到帕華洛帝演出海報，「跟北京那張唱片封面一樣的大頭像」，他立馬掏出八元「巨資」，買了當晚演出的站票。

這是在中央樂團學習合唱的田浩江第一次看歌劇演出，那時他根本不懂什麼是西洋歌劇，感覺劇院很壯觀，「一層層觀眾席盤旋而上，沉重的金色大幕瀑布一樣地垂下，與座位上紫紅色的絲絨交織出一派高貴的感覺」，但他緊緊捏著手中的票，有點不知所措；一直沒脫從北京穿來的鴨絨大衣，裡面還穿著秋褲，滿臉滿身是汗；「大幕無聲無息地張開，樂聲驟起」，突然發現，帕華洛帝就站在那裡。

這是的該書的第一章，記述他與帕華洛帝的交往故事。十年後的1993年，田浩江已簽約大都會歌劇院三年，第一次和帕華洛帝排演歌劇，威爾第的「倫巴底人」；後來他們成為好友，帕華洛帝見面就喊他「中國男孩」，謝幕時將他拽到自己身旁，站在舞台中央。

田浩江說，自己愛講故事，所以記憶更加深刻，提筆愈寫愈清晰、愈具體；自認更像是個見證人，見證一個黃金時代的輝煌與衰落，更希望藉文字寫出來，幫大家了解這個藝術世界的魅力與祕密。

「我不想販賣中國人如何在美國和世界獲得成功的故事」他說，讀者更不用以仰視的目光看待國際藝術界，他只想做一個講故事的人。