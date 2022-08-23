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新冠、猴痘、流感、小兒麻痺都來 今秋將迎疫情風暴

紐約林肯中心 9／10金秋之夜舞蹈音樂會

記者鄭怡嫣／紐約報導
主辦方宣布金秋之夜舞蹈音樂會將在林肯中心登場。(記者鄭怡嫣／攝影)
主辦方宣布金秋之夜舞蹈音樂會將在林肯中心登場。(記者鄭怡嫣／攝影)

由紐約北京同鄉會和美國阿爾弗雷德大學(Alfred University)共同主辦的2022年金秋之夜舞蹈音樂會(2022 Golden Night Concert)，將於9月10日(周六)中秋節當晚在紐約林肯中心艾麗斯．杜莉廳(Alice Tully hall)舉行，雲集在美活躍的眾多華裔舞蹈家與音樂家。

擔綱演出的美國亞文交響樂團指揮、藝術總監房飛介紹，此次音樂會邀請美國頂尖級的華裔舞蹈家，包括紐約城市芭蕾舞團創團74年來的首位華裔首席「芭蕾王子」陳鎮威、芭蕾舞蹈家方仲靜、陸吉兒等 ，除「天鵝湖」、「白毛女」等經典選段，還有特別量身定制的雙人舞「梁祝」，此外還有二胡世家陳軍、陳依妙的聯手演奏，以及阿爾弗雷德大學音樂表演系古箏副教授吳中蓓的古箏演奏。

中國駐紐約副總領事錢進表示，「金秋之夜」音樂會為近幾年受關注度最高、影響力最廣的活動之一，希望藉此次活動增進了解、促進友誼，為推動中美關係盡快重回健康穩定發展的軌道，注入正能量。

紐約北京同鄉會理事長侯建利表示，這是同鄉會聯袂美國亞文交響樂團的第三屆大型秋季演出，此前因疫情停辦一年，今年各界支持下回歸，華裔社區與主流教育界間的民間文化交流，既能促進美中友好，也能使東西方藝術在碰撞交融中獲得共情。購票網址：https://www.lincolncenter.org/venue/alice-tully-hall/2022-golden-night-concert-470。

華裔 芭蕾 北京

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