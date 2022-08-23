8/27世報自耕健康講座 教你自種蔬果

自然農法農耕班創辦人楊愛倫。(主辦單位提供)

世界日報與聯合健康保險(UnitedHealthcare)共同主辦「自耕健康講座」免費活動，將於8月27日(周六)下午12時30分至4時，在法拉盛 喜來登酒店二樓舉行，邀請園藝達人及美國註冊營養師分享自耕和健康資訊，帶領民眾認識此增進健康的消遣活動、學習養生飲食之道，並鼓勵多了解醫療保險選項。參加者可獲主辦單位提供的五包華人 喜愛的種子，活動尾聲有「種子交換」環節供現場民眾交流分享自家珍藏。

美國註冊營養師張靜芬。(主辦單位提供)

疫情期間，美國興起一波在家種蔬果風潮。研究指，居家耕種有助獲得愉悅感、勞動感、責任感和收穫感，是緩解焦慮的重要方式。本活動由專家分享自耕經驗，營養師提供健康養生飲食知識，現場也將針對長者講解關於聯邦醫療保險 的選項及資訊。

紐約市「自然農法農耕班」創辦人及講師楊愛倫將介紹「在家種菜種果」風潮，以及在紐約耕種的實作經驗。美國註冊營養師、營養學家及糖尿病教育專家張靜芬，將探討養生飲食與健康的關聯性。聯合健康保險代表介紹聯邦醫療保險，也就是傳統紅藍卡、聯邦醫療保險優惠計畫，及聯邦醫療保險補充計畫，現場並提供諮詢。

「自耕健康講座」免費活動內容豐富多元。(主辦單位提供)

活動參加者可獲得主辦單位提供五包華人喜愛種子，供自家種植用。活動尾聲，特別規畫「種子交換」，現場民眾可交流分享自家珍藏品種，有興趣的讀者務必提前準備，當天帶至活動會場。

活動報名二維碼。

講座時間：27日(周六)下午1時至4時(12時半開放入場)，地點：法拉盛喜來登酒店二樓(Sheraton LaGuardia East Hotel)，地址：39大道135-20號。現場座位有限，請先線上報名，網址：bit.ly/2022ugarden，或掃描QR Code二維碼註冊。更多詳情，可撥打1(800)801-1900。