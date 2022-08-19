我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前財長桑默斯：中國超美？日本和蘇聯都沒做到

世說新聞╱華男甜品店離奇死亡 獨家揭秘屍檢報告

周末好去處／法拉盛室內嘉年華

記者牟蘭／紐約報導

位於法拉盛的天景購物中心(Skyview)，20日(周六)下午2時到5時舉辦室內嘉年華的活動，帶來面部彩繪、動物氣球、360度照相亭等攤位，現場還會有小丑、魔術師與DJ活躍氣氛，提供爆米花與棉花糖等，家長與孩子還可參加奶茶DIY與圖書交換活動。主辦方呼籲與會者可將不用的書籍、背包、鉛筆與橡皮等，放在商場入口的黃色儲物櫃，捐贈低收入家庭；活動地址為法拉盛大學點大道40-24號的四樓，時間為下午2時到5時，詳情請登www.theshopsatskyviewny.com查詢。

戶外舞蹈藝術節

前身是「下城舞蹈藝術節」的第41屆「電池舞蹈節」(Battery Dance Festival)，今年回歸實體表演，20日(周六)是藝術節的最後一日。該舞蹈節是紐約市歷史最悠久的免費公眾舞蹈節，六個參與的表演團隊將在曼哈頓下城佩斯大學(Pace University)的The Schimmel中心登場，表演時間將從晚6時開始，地點為Spruce街3號，需提前預約購票，民眾可登錄https://reurl.cc/pMLD2Z查詢詳情。

印度獨立日大遊行

紐約市年度印度獨立日遊行(Independence Day of India Parade)，將於21日(周日)在曼哈頓麥迪遜大道(Madison Ave.)舉行；印度獨立日為每年8月15日，為紀念印度脫離英國統治而設；紐約市每年都有充滿印度風情的表演團隊參加。遊行將於麥迪遜大道交38街口處開始，另外在25街與26街間的麥迪遜大道將設有美食亭，民眾可一邊參加遊行，一邊享用美食，詳情可登錄：https://www.nycgo.com/events/india-day-parade/查詢。

布萊恩公園兒童夏令營

在曼哈頓中城布萊恩公園(Bryant Park)舉行的夏季兒童夏令營(Camp Kids)，將於20日(周六)與21日(周日)的中午12時分別迎來喜劇演員「Julio Torres講故事時間」。孩童將可透過活動，了解紐約市地鐵的歷史，除了講故事，活動還包括木偶戲、手工藝品製作與魔術表演等；活動免費，適合學前班或剛入小學孩童參加，布萊恩公園位於曼哈頓五與六大道之間的40街，詳情可登錄https://bryantpark.org/activities/camp-kids查詢。

印度 遊行 紐約市

上一則

法拉盛公車專用道 刷紅色加強標示

下一則

火災不整修 華人租戶示威控惡房東

延伸閱讀

法拉盛附近7號線地鐵旁爆三級大火 一消防員受重傷

法拉盛附近7號線地鐵旁爆三級大火 一消防員受重傷
獲逾3萬善款 法拉盛跳樓華女母親12月回上海

獲逾3萬善款 法拉盛跳樓華女母親12月回上海
8/27「自耕健康講座」免費活動，學習打造自己的健康小菜園

8/27「自耕健康講座」免費活動，學習打造自己的健康小菜園
9/9世界日報中秋文化節 邀您來法拉盛賞月、購物、看表演

9/9世界日報中秋文化節 邀您來法拉盛賞月、購物、看表演
中國藝術家于軍、蘇昭明 法拉盛書畫展

中國藝術家于軍、蘇昭明 法拉盛書畫展

熱門新聞

秦女士(中)說，女兒尋短當天凌晨曾給自己發微信，讓「媽媽原諒我」，稱要帶她回國；右為沈珺。(記者牟蘭／攝影)

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

2022-08-13 12:29
回憶事發當日經過，秦女士難掩悲傷。(記者鄭怡嫣╱攝影)

疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

2022-08-11 07:27
一名華女到中餐館取餐時未將汽車熄滅，結果遭人盜竊。(谷歌地圖)

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

2022-08-13 07:15
提燈蟲入侵紐約，恐對農業、觀光等行業帶來重創。(美聯社)

蟲蟲危機 提燈蟲入侵紐約 恐重創觀光、農業

2022-08-15 07:17
電單車鋰電池充電、保管不當，曾多次於紐約華社引發嚴重火警。(本報檔案照)

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

2022-08-16 07:27
糧食券被盜刷事件時有所聞。圖為紐約市一商店門口「接受糧食券」告示。(Getty Images)

華女糧食券 2小時盜刷一空 損失逾千元

2022-08-15 02:27

超人氣

更多 >
習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機

習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機
三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起
這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園

這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園
余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」

余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」
全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意

全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意