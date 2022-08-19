周末好去處／法拉盛室內嘉年華

位於法拉盛的天景購物中心(Skyview)，20日(周六)下午2時到5時舉辦室內嘉年華的活動，帶來面部彩繪、動物氣球、360度照相亭等攤位，現場還會有小丑、魔術師與DJ活躍氣氛，提供爆米花與棉花糖等，家長與孩子還可參加奶茶DIY與圖書交換活動。主辦方呼籲與會者可將不用的書籍、背包、鉛筆與橡皮等，放在商場入口的黃色儲物櫃，捐贈低收入家庭；活動地址為法拉盛大學點大道40-24號的四樓，時間為下午2時到5時，詳情請登www.theshopsatskyviewny.com查詢。

戶外舞蹈藝術節

前身是「下城舞蹈藝術節」的第41屆「電池舞蹈節」(Battery Dance Festival)，今年回歸實體表演，20日(周六)是藝術節的最後一日。該舞蹈節是紐約市 歷史最悠久的免費公眾舞蹈節，六個參與的表演團隊將在曼哈頓下城佩斯大學(Pace University)的The Schimmel中心登場，表演時間將從晚6時開始，地點為Spruce街3號，需提前預約購票，民眾可登錄https://reurl.cc/pMLD2Z查詢詳情。

印度 獨立日大遊行

紐約市年度印度獨立日遊行(Independence Day of India Parade)，將於21日(周日)在曼哈頓麥迪遜大道(Madison Ave.)舉行；印度獨立日為每年8月15日，為紀念印度脫離英國統治而設；紐約市每年都有充滿印度風情的表演團隊參加。遊行將於麥迪遜大道交38街口處開始，另外在25街與26街間的麥迪遜大道將設有美食亭，民眾可一邊參加遊行，一邊享用美食，詳情可登錄：https://www.nycgo.com/events/india-day-parade/查詢。

布萊恩公園兒童夏令營

在曼哈頓中城布萊恩公園(Bryant Park)舉行的夏季兒童夏令營(Camp Kids)，將於20日(周六)與21日(周日)的中午12時分別迎來喜劇演員「Julio Torres講故事時間」。孩童將可透過活動，了解紐約市地鐵的歷史，除了講故事，活動還包括木偶戲、手工藝品製作與魔術表演等；活動免費，適合學前班或剛入小學孩童參加，布萊恩公園位於曼哈頓五與六大道之間的40街，詳情可登錄https://bryantpark.org/activities/camp-kids查詢。