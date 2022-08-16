疫情重創財務受阻 911紀念博物館17日起永久關閉

15年立於曼哈頓下城悼念逝者，911紀念館17日起永久關。(911紀念博物館提供)

位於曼哈頓下城格林威治街(Greenwich St.)的「911紀念博物館 」(9/11 Tribute Museum)16日表示，經過超過15年的歷史，該館將從17日起不再開放給公共，並開始向線上教育宣導過渡。

911紀念博物館的聯合創始人兼首席執行官亞當斯 (Jennifer Adams)表示，由於疫情 重創紐約旅遊業，實體博物館的運營在財務上遇阻，並難以維持。

她在一份聲明中寫道，「包括疫情造成的收入損失，使我們沒有足夠的資金再繼續運營實體博物館。」

該博物館於2006年由在恐襲中犧牲的市消防局遺孀創辦，是非營利組織「911家庭協會」(September 11th Families' Association)的一部分；該館距離世貿中心遺址和911國家紀念博物館(The National September 11 Memorial Museum)僅幾街之隔。

該組織表示，原意是希望有一個地方能讓存世者講述在911事件中失去至親的故事，但15年後的今天卻因現實所迫不得不終止。

但亞當斯說，閉關後的在線服務將繼續為911社區提供教育資源和支持，他們仍然能夠參與互動，包括那些視頻影像故事；不過由倖存者、一線救援人員、當地居民和遺孀領導的徒步遊覽項目將停止運營。

致敬博物館的大部分實物藏品將被轉移到奧伯尼(Albany)的紐約州博物館(New York State Museum)，該組織將與捐贈者協調，確保藏品將得到妥善、尊重的處理。

今年3月，該館領導層曾經呼籲民選官員介入，並告誡公眾，如果沒有立即的財政援助，博物館將面臨永久關閉。