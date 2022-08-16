林明弘 讓紐約大都會博物館電扶梯煥然「藝」新

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。(記者和釗宇／攝影)

由華裔藝術家林明弘(Michael Lin)設計的定點裝置藝術「Pentachrome」，15日起在紐約市大都會 藝術博物館 (The Metropolitan Museum of Art)展出；作品以館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中，這也是大都會藝術博物館自動扶梯空間首次被裝飾成藝術作品。

林明弘說，本次作品的靈感來源於兩尊清康熙年間的瓷器花紋。(記者和釗宇／攝影)

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。（大都會藝術館提供）

由華裔藝術家林明弘設計的定點裝置藝術「Pentachrome」，於15日在紐約市大都會藝術博物館展出。（記者和釗宇／攝影）

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。(大都會藝術館提供)

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。（大都會藝術館提供）

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。（大都會藝術館提供）

林明弘出生於日本東京，八歲隨家人移民美國；他說，當時語言不通，課業方面並不成功，唯一的興趣就是繪畫，「家人鼓勵我追求藝術，可以說是藝術選擇了我，而不是我選擇了藝術。」進入藝術學院後，林明弘主要研習西洋畫，「但我回到台灣後，開始對傳統藝術感興趣，畢業後希望把傳統藝術帶入當代藝術，形成自己的風格。」

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。(記者和釗宇／攝影)

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。（大都會藝術館提供）

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。（大都會藝術館提供）

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。（記者和釗宇／攝影）

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。（大都會藝術館提供）

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。（記者和釗宇／攝影）

由華裔藝術家林明弘設計的定點裝置藝術「Pentachrome」，在大都會藝術博物館展出。(記者和釗宇／攝影)

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。(大都會藝術館提供)

大都會藝術博物館百年來，在大廳二樓露台處展出許多亞洲藝術品，其中包含中國瓷器，但博物館一樓通往二樓的自動扶梯空間牆面卻空空如也；林明弘擅長透過大型畫作重新思考和打造公共空間，作品主要由藝術館策展人邀請委託；他介紹，藝術館希望將樓梯間加入藝術元素，讓觀眾在上扶梯時自然而然地將注意力帶入二樓的亞洲藝術品，因此希望從藏品中找到靈感，本次作品的靈感來源於兩尊清康熙年間的瓷器花紋。

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。（記者和釗宇／攝影）

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。（大都會藝術館提供）

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。（大都會藝術館提供）

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。（大都會藝術館提供）

林明弘說，本次作品的靈感來源於兩尊清康熙年間的瓷器花紋。（記者和釗宇／攝影）

「我覺得這個空間特色很有趣，吊頂很高，而且朝上」林明弘說，「觀眾在上樓時感覺像在爬樹，置身於樹叢和花鳥之中。」

他表示，本次作品的靈感也來自城市街頭海報「Ｗild Posting」，以堆積、不規則的方式處理圖像，將電扶梯沿牆創作了大塊而色彩鮮明的圖形，「比較像塗鴉的感覺；大都會藝術館有宮廷的高貴感，我希望產生一種『宮廷』與『街頭』的鮮明對比，給人一種衝擊感。」

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。（大都會藝術館提供）

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。（大都會藝術館提供）

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。（記者和釗宇／攝影）

博物館中國繪畫副主任、策展人史耀華(Joseph Scheier-Dolberg)表示，林明弘的作品將在此展出兩年，這也是自動扶梯空間首次被裝飾成藝術作品；他說，之所以選中林明弘來創作，因為他擅長讓建築和藝術品之間產生互動，「這個樓梯間的創作很有挑戰性，因為空間較窄而且很高，林明弘是完成此作品的最佳人選。」