我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山亞裔任婆婆遇襲案 3青少年落網 另一14歲嫌在逃

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

林明弘 讓紐約大都會博物館電扶梯煥然「藝」新

記者和釗宇／紐約報導
林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。(記者和釗宇／攝影)
林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。(記者和釗宇／攝影)

由華裔藝術家林明弘(Michael Lin)設計的定點裝置藝術「Pentachrome」，15日起在紐約市大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)展出；作品以館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中，這也是大都會藝術博物館自動扶梯空間首次被裝飾成藝術作品。

林明弘說，本次作品的靈感來源於兩尊清康熙年間的瓷器花紋。(記者和釗宇／攝影)
林明弘說，本次作品的靈感來源於兩尊清康熙年間的瓷器花紋。(記者和釗宇／攝影)

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清...
林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。（大都會藝術館提供）

由華裔藝術家林明弘設計的定點裝置藝術「Pentachrome」，於15日在紐約市...
由華裔藝術家林明弘設計的定點裝置藝術「Pentachrome」，於15日在紐約市大都會藝術博物館展出。（記者和釗宇／攝影）

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清...
林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。(大都會藝術館提供)

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清...
林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。（大都會藝術館提供）

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清...
林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。（大都會藝術館提供）

林明弘出生於日本東京，八歲隨家人移民美國；他說，當時語言不通，課業方面並不成功，唯一的興趣就是繪畫，「家人鼓勵我追求藝術，可以說是藝術選擇了我，而不是我選擇了藝術。」進入藝術學院後，林明弘主要研習西洋畫，「但我回到台灣後，開始對傳統藝術感興趣，畢業後希望把傳統藝術帶入當代藝術，形成自己的風格。」

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清...
林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。(記者和釗宇／攝影)

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清...
林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。（大都會藝術館提供）

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清...
林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。（大都會藝術館提供）

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清...
林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。（記者和釗宇／攝影）

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清...
林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。（大都會藝術館提供）

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清...
林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。（記者和釗宇／攝影）

由華裔藝術家林明弘設計的定點裝置藝術「Pentachrome」，在大都會藝術博物...
由華裔藝術家林明弘設計的定點裝置藝術「Pentachrome」，在大都會藝術博物館展出。(記者和釗宇／攝影)

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清...
林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。(大都會藝術館提供)

大都會藝術博物館百年來，在大廳二樓露台處展出許多亞洲藝術品，其中包含中國瓷器，但博物館一樓通往二樓的自動扶梯空間牆面卻空空如也；林明弘擅長透過大型畫作重新思考和打造公共空間，作品主要由藝術館策展人邀請委託；他介紹，藝術館希望將樓梯間加入藝術元素，讓觀眾在上扶梯時自然而然地將注意力帶入二樓的亞洲藝術品，因此希望從藏品中找到靈感，本次作品的靈感來源於兩尊清康熙年間的瓷器花紋。

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清...
林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。（記者和釗宇／攝影）

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清...
林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。（大都會藝術館提供）

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清...
林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。（大都會藝術館提供）

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清...
林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。（大都會藝術館提供）

林明弘說，本次作品的靈感來源於兩尊清康熙年間的瓷器花紋。（記者和釗宇／攝影）
林明弘說，本次作品的靈感來源於兩尊清康熙年間的瓷器花紋。（記者和釗宇／攝影）

「我覺得這個空間特色很有趣，吊頂很高，而且朝上」林明弘說，「觀眾在上樓時感覺像在爬樹，置身於樹叢和花鳥之中。」

他表示，本次作品的靈感也來自城市街頭海報「Ｗild Posting」，以堆積、不規則的方式處理圖像，將電扶梯沿牆創作了大塊而色彩鮮明的圖形，「比較像塗鴉的感覺；大都會藝術館有宮廷的高貴感，我希望產生一種『宮廷』與『街頭』的鮮明對比，給人一種衝擊感。」

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清...
林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。（大都會藝術館提供）

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清...
林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。（大都會藝術館提供）

林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清...
林明弘的作品以大都會館藏中國瓷器為靈感，當參觀者搭乘自動扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。（記者和釗宇／攝影）

博物館中國繪畫副主任、策展人史耀華(Joseph Scheier-Dolberg)表示，林明弘的作品將在此展出兩年，這也是自動扶梯空間首次被裝飾成藝術作品；他說，之所以選中林明弘來創作，因為他擅長讓建築和藝術品之間產生互動，「這個樓梯間的創作很有挑戰性，因為空間較窄而且很高，林明弘是完成此作品的最佳人選。」

博物館 大都會 紐約市

上一則

13歲李志宏 從弱不禁風變全美跆拳道總冠軍

下一則

2華男iPad被盜 追蹤定位找到歹徒反遭刺傷

延伸閱讀

美劇迷必打卡 洛縣自然歷史博物館「權力遊戲」限時展

美劇迷必打卡 洛縣自然歷史博物館「權力遊戲」限時展
華美博物館擴建 趙美心姊弟捐款37.5萬

華美博物館擴建 趙美心姊弟捐款37.5萬
華美博物館擴建動土 趙美心姐弟捐款37.5萬紀念父母

華美博物館擴建動土 趙美心姐弟捐款37.5萬紀念父母
《PASSAGES：劉士銘雕塑展》 皇后學院Godwin-Ternbach博物館

《PASSAGES：劉士銘雕塑展》 皇后學院Godwin-Ternbach博物館
美國華人華僑博物館 感恩您的捐贈支持

美國華人華僑博物館 感恩您的捐贈支持

熱門新聞

回憶事發當日經過，秦女士難掩悲傷。(記者鄭怡嫣╱攝影)

疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

2022-08-11 07:27
警察在現場拉起布幔。(記者牟蘭╱攝影)

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

2022-08-09 18:23
秦女士(中)說，女兒尋短當天凌晨曾給自己發微信，讓「媽媽原諒我」，稱要帶她回國；右為沈珺。(記者牟蘭／攝影)

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

2022-08-13 12:29
餐廳戶外用餐區無門禁，易遭濫用。(取自餐廳臉書)

曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」

2022-08-08 10:30
考邇日前發布視頻，指控她的丈夫家暴她，日前受不了壓力，自殺身亡。(視頻截圖)

遭家暴8年網上求助 紐約亞裔婦不堪壓力自殺身亡

2022-08-09 13:46
一名華女到中餐館取餐時未將汽車熄滅，結果遭人盜竊。(谷歌地圖)

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

2022-08-13 07:15

超人氣

更多 >
跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算

跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算
解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌
真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境
比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海

比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海
一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增

一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增