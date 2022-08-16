13歲李志宏 從弱不禁風變全美跆拳道總冠軍

李志宏，在全美跆拳道比賽一舉奪冠。(李俊威提供)

13歲的李志宏因幼時吸收不好，三歲開始學習跆拳道 ，之後每天堅持晨跑以及訓練，以「勤」彌補他身形瘦小在賽場的缺陷，雖然在去年比賽中失利，但他在今年7月底的全美跆拳道(USAT)比賽中一舉奪冠，獲12歲到14歲41公斤的總冠軍，有望明年代表美國隊出戰。

李志宏(Herman Li)表示，這項運動讓他學會尊重與律己，八歲時對跆拳道的對戰產生興趣，開始參加比賽；他說，運動的傷痛與長時間的訓練，是他面臨的最大的挑戰，他通過訓練身體不同部位克服其他傷痛，想要放棄時，他會告訴自己咬牙堅持。

李志宏(右)與母親(左)合影。(李俊威提供)

李志宏的父親李俊威表示，兒子小時候吸收食物出現問題，吃完東西就會嘔吐，身形較瘦小，才讓孩子學習跆拳道，強身健體；他說，一家人過去住在貝賽，選擇當地的跆拳道館，在教練指導下，讓兒子以「勤」彌補他身形瘦小的缺陷。

因疫情 停賽，李志宏缺少賽事經驗，在去年的比賽中失利，但他每早6時起床，堅持晨跑，下課後，由母親開車載他練習四到五個小時，今年取得紐約州、新州與麻州 的跆拳道比賽冠軍。

李志宏(右)以「勤」彌補他身形瘦小的缺陷。(李俊威提供)

李志宏在5月的泛美跆拳道比賽中取得第三名、6月的Grand Prix East比賽中取得第二名、7月初在拉斯維加斯舉辦的業餘運動聯盟(AAU)賽取得第三名，7月31日獲鹽湖城舉辦的全美12至14歲41公斤級別總冠軍，明年有資格爭取美國國家青年隊的比賽資格。

對於未來，李志宏說，短期目標是獲得黑帶二段(2nd degree Black Belt )，並代表美國國家青年隊，參加世界錦標賽，長期目標是在奧運會上一展身手奪得金牌。