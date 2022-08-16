「製衣的背後」紀錄片 呈現華裔兩代裁縫心路

「製衣的背後」紀錄片，從車衣廠到服裝間，呈現兩代亞裔女性製衣歷程。(影片截圖)

由華裔導演李佳指導的紀錄片「製衣的背後」(Invisible Seams)日前於Vimeo公映，該片講述老一輩女性移民在車衣廠車製衣，到如今新一輩在工作室中打造時尚 單品，呈現亞裔 兩代製衣人的心路歷程。

聯合出品人陳穎怡表示，此前從未拍過電影，但2021年發生在亞特蘭大三家水療中心的槍擊案，她深受觸動，六名亞裔女性被無辜殺害，再想到紐約接二連三發生的仇恨犯罪，決定想把痛苦轉化為行動。

隨後她看到了紀錄片「大福星」(Spicy Village)，該片同樣由李佳指導，講述曼哈頓華埠一家深受食客喜愛的河南麵館，如何在疫情 期間奮力生存的故事。

陳穎怡找到了李佳，表達想製作一個和時尚行業相關的作品，二人一拍即合。

「想到時尚界的工作室時，通常會想到巴黎、倫敦這類非常浪漫的創作願景。」二人說，「但當談論到亞裔女裁縫或車衣工時，經常會把她們和血汗工廠、廉價勞動力等陳腔濫調聯繫在一起，殊不知這些女性和歐洲同行們一樣優秀。」

李佳說，疫情期間，亞裔社區非常不安和焦慮，這些女性每天都來衣廠上班，只為了維持收入，養家糊口；她們表現出的毅力，激勵著我們16個月持續拍攝和採訪。」

「製衣的背後」紀錄片，從車衣廠到服裝間，呈現兩代亞裔女性製衣歷程。(影片截圖)

「真正吸引我們的是她們在曼哈頓時裝區工作，中城有很多犯罪或暴力事件，但她們還是每天都來。」陳穎怡和李佳說，創作這部紀錄片是為了證明，亞裔社區充滿真實故事，而不僅是可怕的新聞頭條。

人們看不到亞裔女性的社會價值，弱化了她們的存在，假定她們不會講述自己的故事，只會逆來順受；陳穎怡說，因此她們被人推下鐵軌、被人辱罵、甚至失去生命；這部電影就是為了告訴人們，她們有激情、有熱愛、更有勇氣說出她們的故事。

「我們在網上看到很多留言，大多在感謝我們願意製作和亞裔女車衣工有關的故事。因為許多人生長在這樣的家庭，看到母親們的不易。」二人表示，知道藝術創作不會完全改變一切，但認為這是「創造同理心的第一步。」

紀錄片網址：https://vimeo.com/692427218。