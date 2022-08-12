薰衣草之夏 農場採果樂 遠離塵囂 來場美麗約會

長島薰衣草海灣入選全美六大最美薰衣草園。(取自長島薰衣草海灣臉書)

薰衣草田已不再是法國普羅旺斯的專屬，紐約客不需出國也可在附近看遍繁盛的紫色花海，讓薰衣草成為記憶中難忘的盛夏之景。從曼哈頓 為中心，只要兩小時車程內就能開到附近的薰衣草園，欣賞一望無際紫色海洋的極致魅力；欣賞美景之餘，還可以享受採摘水果的農家樂，或是近距離觀賞鮮豔明媚的向日葵，與花果自然來一場美麗的夏之約會。

長島薰衣草海灣入選全美六大最美薰衣草園。(取自長島薰衣草海灣臉書)

長島薰衣草海灣入選全美六大最美薰衣草園。(取自長島薰衣草海灣臉書)

長島 薰衣草海灣 好浪漫

如果論其中最著名的紐新地區紫色花海，座落於長島東部的「長島薰衣草海灣」(Lavender By the Bay)尤為人所稱讚。這座由家庭農場發展為旅遊景點的薰衣草園，背後蘊藏的是一個像花語本身一般的浪漫愛情故事。

上世紀60年代末，法國小伙Serge遇到了紐約少女Susan，兩人一見鍾情，輾轉法國南部、以色列吉布茲(Kibbutz)的農場勞作，於1979年帶著孩子們回到妻子的紐約老家。日夜思念法國南部的Serge，為了復刻兒時的記憶，開始嘗試在長島種植薰衣草。皇天不負有心人，經過幾年的嘗試，薰衣草適應了長島東北部的海潮氣，成功開始大面積生長。

快樂日農場憑藉著美麗的薰衣草莊園和各式水果採摘，成為農家樂的不二好去處。(取自快樂日農場臉書)

長島薰衣草海灣入選全美六大最美薰衣草園。(取自長島薰衣草海灣臉書)

長島薰衣草海灣入選全美六大最美薰衣草園。(取自長島薰衣草海灣臉書)

Susan也熱愛著丈夫的傑作，學著把結成的花朵製作成香囊和花束，閒暇時帶到小鎮的農貿市場販售，獲得了鄉親鄰里的一致好評。在種植薰衣草和販售相關農產品的成功下，堅持了幾年的Serge夫婦開始嘗試養蜂，並將地盤從自家庭院拓展到如今的廣袤莊園，有了今日被評為「全美六大最美薰衣草園」的長島薰衣草海灣。

長島薰衣草海灣入選全美六大最美薰衣草園。(取自長島薰衣草海灣臉書)

這座占地17英畝的農場，種植著超過8萬株薰衣草，品種包括英國薰衣草、法國薰衣草等，成為了紐約地區被受人稱讚的「長島普羅旺斯」，每年夏日雲集著來自全美的遊客，在紫色的花海背景下徜徉。而Serge和Susan的愛情故事也代代相傳，兒子們在繼承父母產業開發新的薰衣草產品之餘，禮品店裡也出售兒媳研製的薰衣草烹飪食品、香皂、蠟燭、香包和精油等，使長島薰衣草海灣充滿濃濃的愛的味道。

莊園地址：7540 Main Road, East Marion, NY 11939；訂票可參考：lavenderbythebay.com。

孩子們可以在莊園騎小馬。(取自快樂日農場臉書)

秋日的快樂日農場也是南瓜觀賞的好去處。(取自快樂日農場臉書)

長島薰衣草海灣入選全美六大最美薰衣草園。(取自長島薰衣草海灣臉書)

快樂日農場 花海迎客

從紐約一路向南駕駛，有一座以「快樂」著稱的「快樂日農場」(Happy Day Farm)，憑藉著美麗的薰衣草莊園、向日葵海洋和各式水果採摘，成為人們心中體驗農家樂的不二好去處。

秋日的快樂日農場也是南瓜觀賞的好去處。(取自快樂日農場臉書)

每年6月伊始，快樂日農場就進入了忙碌的季節，因為藍莓和樹莓開始大面積結果，人們紛紛驅車前往採摘，此水果季將一直持續至8月底。

快樂日農場憑藉著美麗的薰衣草莊園和各式水果採摘，成為農家樂的不二好去處。(取自快樂日農場臉書)

一同盛開的除了美麗的薰衣草，還有繁盛的向日葵。(取自快樂日農場臉書)

長島薰衣草海灣入選全美六大最美薰衣草園。(取自長島薰衣草海灣臉書)

與此同時，6月中旬薰衣草和向日葵的花海也紛紛盛開，一面紫色一面金黃的盛景並列而至，喜愛攝影 的人們前來「打卡」，以花為幕，感恩自然的餽贈。

快樂日農場憑藉著美麗的薰衣草莊園和各式水果採摘，成為農家樂的不二好去處。(取自快樂日農場臉書)

而從9月開始，秋天的娛樂也紛至沓來，南瓜成為此季的主角。9月的每個周末，乃至整個10月，孩子們都可以來快樂農場為萬聖節雕刻南瓜做準備，而等待他們的，也有農場主精心設計的玉米地迷宮，還有騎小馬、耍小鵝、逗小豬、開卡丁車、玩滑梯等各項娛樂活動，讓孩子們在歡聲笑語裡，快樂迎接下一年的到來。

長島薰衣草海灣入選全美六大最美薰衣草園。(取自長島薰衣草海灣臉書)

農場地址：106 Iron Ore Road, Manalapan, New Jersey 07726；訂票可參考：https://www.happydayfarmnj.com/。