周末好去處／BAAND Together舞蹈節

第二屆「BAAND Together舞蹈節」(BAAND Together Dance Festival)從9日(周二)至13日(周六)在曼哈頓 林肯中心(Lincoln Center)室外舞台進行，由紐約市 五大舞蹈團──艾利舞蹈劇院(Alvin Ailey American Dance Theater)、國立美國芭蕾舞劇團(American Ballet Theatre)、Ballet Hispánico、哈林舞蹈劇院(Dance Theatre of Harlem)、紐約市芭蕾舞團(New York City Ballet)共同演出。入場免費，先到先得，更多表演時段、舞團等資訊可參考：https://reurl.cc/oQ1xWq。

藍調燒烤節

「藍調燒烤節」(Blues BBQ Festival)13日(周六)將回歸曼哈頓西村哈德遜公園(Hudson River Park)，同時登場的還有位於Pier 76碼頭的藍調音樂表演舞台，市民可以前往欣賞這為時一天的免費音樂節，和小夥伴一起享受燒烤美食和藍調音樂。時間：下午1時至晚上9時；網址：https://reurl.cc/O4Ak9y。

小莎士比亞節

同年度莎士比亞節日同步推出的「小莎士比亞節」(The Little Shakespeare Festival)，將於即日起至14日(周日)，在曼哈頓舉辦。做為對獨立戲劇和自由表演的致敬，「小莎士比亞節」每場演員都不超過五位，群眾在可近距離與演員接觸的曼哈頓東村聖馬可劇院(St. Marks Theatre)，欣賞專業演員們以小範圍演出還原經典莎翁作品。購票可參考：https://www.frigid.nyc/festivals/shakesfest/。

劇院電影 節

紐約發展最快的獨立電影節「劇院電影節」(Festival of Cinema)已進入第六個年頭，主要電影均在近期上映，持續至14日(周日)結束。電影節匯集戲劇、喜劇、恐怖、科幻、紀錄片、實驗、動畫和LGBTQ群體題材，包括12部世界首映影片、七部北美首映影片、以及13部東岸首映影片。本次放映場所集中在皇后區，森林小丘(Forest Hills)的皇后區圖書館將是主創見面會、短片放映和演講的主要地點。更多信息可參考：https://festivalofcinemanyc.eventive.org/welcome。