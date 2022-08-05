史上最大規模 「夏日街道」適逢紐約餐廳周 解放任你玩

夏日街道每年吸引眾多單車運動愛好者。(取自Summer Streets臉書)

已連續舉辦14屆的紐約市 「夏日街道」，將從本月6日起連續三個周六舉行，屆時將打造一條寬敞的無車通道，民眾能自由地散步、騎單車、遛狗，沿途還有各種活動及表演，享受美好戶外活動；夏日街道剛好遇上紐約餐廳周，今年適逢30周年，史上最大規模，能以實惠價格滿足味蕾，吃喝玩樂全包。

安全享用無車通道

「夏日街道」每年吸引約30萬人走上街頭，市府在特定時間內封鎖部分街道，禁止機動車通行，以供人們跑步、騎車、溜滑板、健身 等，因街道安全，帶孩童和寵物上街也更方便；不僅如此，活動啟動的首日，Citi Bike將為民眾提供免費的單車全日通行證，只要在應用程序中輸入代碼SUMMER22，就可獲得24小時免費騎乘，不用閃避汽車，想必將會吸引許多單車友。

「夏日街道」活動，解放曼哈頓。(市交通局提供) 教練指導，街頭一起練瑜珈。(市交通局提供) 街頭安排各種表演助興。(市交通局提供)

今年市府延長路線，從布碌崙大橋經拉菲逸街(Lafayette St.)、中央街(Center St.)、公園大道(Park Ave.)到哈林區的東109街為止，全長七哩的「無車通道」任民眾盡情享用，路口有工作人員指揮交通，時間是8月6日、13日、20日早7時至下午1時。

「紐約餐廳周」活動慶祝30周年，選擇多樣。(取自官網) 「夏日街道」活動，連續三個周六舉行，適合全家出遊。(市交通局提供) 適合親子參與的遊戲活動。(取自Summer Streets臉書)

站點之間活動豐富

市府將在沿途分設六個休息站，分別是華埠的富利廣場(Foley Square)、東村阿斯特廣場(Astor Place)、玫瑰丘(Rose Hill)、中城、上東區及上城；除有基本的飲水站、新冠疫苗接種站、急救護理、點心供給站、冷氣站等設施外，遊戲、表演及公共展覽更是活動亮點。

「夏日街道」活動，連續三個周六舉行，適合全家出遊。(市交通局提供) 街頭安排各種表演助興。(市交通局提供)

其中在富利廣場，民眾可與五呎高、象徵紐約市的藝術裝置拍照，為了讚頌夏日街道的精神，藝術家Ebony Bolt將其命名為「玩樂、奔跑、競走、騎車」；作為紐約音樂節的一部分，上午10時至下午1時，音樂DJ將帶來嗨翻天的音樂，歡迎人們前來派對。

「夏日街道」活動，連續三個周六舉行，適合全家出遊。(市交通局提供) 「夏日街道」活動，連續三個周六舉行，適合全家出遊。(市交通局提供)

另外，休閒躺椅及遮陽傘將會擺放在中央街一帶，同時有噴霧及灑水設施為民眾消暑，遊客可參加運動訓練課程或觀看籃球比賽；向北直行到阿斯特廣場，社區商家將免費提供美食 和飲料樣品供民眾品嘗，家長和孩子也能參與挑戰平衡、力量、跳躍及攀爬技巧的親子運動。

路口管制交通，維護安全。(市交通局提供) 夏日街道，寵物一同上街。(市交通局提供)

介於公園大道、萊星頓大道(Lexington Ave)間的東27街，有市清潔局提供的彩繪卡車，可讓民眾、兒童體驗卡車駕駛座的視野，提醒注意交通安全。

市清潔局出動彩繪卡車，提升民眾交通安全意識。(市交通局提供) 街頭多樣表演，創造歡樂氣氛。(市交通局提供)

接下來的休息站則有包括冥想、拉伸、健身、有氧運動等課程，民眾可自帶瑜伽墊，可瀏覽www1.nyc.gov/html/dot/summerstreets/html/route/activities.shtml查詢時間表；此外還有多種手工藝、音樂舞台劇等著民眾參與，全家同樂。

街頭安排各種表演助興。(市交通局提供) 街道慢跑，不需擔心車流。(市交通局提供)

沿途美食餐廳任挑選

「夏日街道」路線兩旁，有超過100家美食餐廳、咖啡店、酒吧、小吃店，民眾可按照自己的口味選擇；不僅如此，許多米其林餐廳也參與這次的紐約餐廳周項目，有十多家餐廳列在名單中，不妨利用此機會，相約饕客好友品嘗價格實惠、平日較少吃的美食。

市清潔局出動彩繪卡車，提升民眾交通安全意識。(市交通局提供) 多站點設有兒童遊戲區，挑戰反應力。(市交通局提供)

選項種類繁多，如義大利餐廳Osteria Morini、Sant Ambroeus、法國餐廳Boucherie Union Square、高檔海鮮餐廳Oceans、Ammos Estiatorio，喜愛亞洲菜的民眾可考慮集合泰式、日式的亞洲餐廳Kyu；也有速食餐廳5 Napkin Burger、Plnt Burger、素食餐廳Bowery Road、墨西哥餐廳Dos Caminos，以及多次獲獎的Sarabeth'S甜點店等。餐廳周官網：www.nycgo.com/restaurant-week。