周末好去處／皇后區夜市多元美食

自2017年開始的皇后區夜市(Queens Night Market)，是紐約市最大規模的美食 夜市之一，有來自不同國家、包羅萬象的小吃，吸引紐約客和外地旅客；除美食外，現場也有藝術家的精品販賣、音樂表演及DJ播放音樂；活動從即日起的周六(6日)至10月特定周六舉行，需付5元入場，由於停車位有限，主辦方鼓勵民眾搭乘公共交通工具、步行或騎車前往；時間是下午5時至凌晨12時，地點位於可樂娜公園的紐約科學館(Hall of Scirnece)前，更多資訊網址：Queensnightmarket.com。

爵士樂大師中文導覽

皇后區可樂娜(Corona)的路易斯阿姆斯壯故居博物館，將於8月6日(周六)舉辦「大使日」(Ambassador Day)，以包含華語的五種語言介紹其故事及帶領參觀。爵士樂大師路易斯阿姆斯壯，一生在超過62個國家巡迴演出，也被稱為美國音樂大使。館內收藏其生前重要檔案，保留許多生活點滴。時間為上午11時至下午4時。地址：皇后區107街34-56號。電話:(718)478-8274，網址：https://www.louisarmstronghouse.org/。

哈林區義大利 文化節

紐約市義大利文化節(Giglio Italian Festival)擁有超過百年歷史，來自Brusciano城市的移民，每年都在8月舉辦一系列義大利文化節慶祝活動，除載歌載舞、演奏義大利曲目外，還有各種美食商家帶來義式披薩、香腸、小吃、炸麵糰、甜品等，想要品嘗南歐美食的民眾千萬不要錯過；時間是7日(周日)中午12時至傍晚7時，地點是東哈林區的Our Lady of Mount Carmel Shrine教堂，地址是紐約東116街456號，網址：Eastharlemgiglio.org。

布碌崙 快閃市集搜奇

布碌崙快閃市集(Brooklyn Pop-Up)大多由紐約在地商家組成，提供豐富的購物選擇，強調手工製造，從生活起居、服飾配件、美容、珠寶到工藝小品應有盡有，全家都可淘寶；市集也帶來富有特色的美食、飲品，活動免費開放，在格林堡(Fort Greene)的市集，每周六早上9時至下午4時舉行、布碌崙博物館則於每周日至11月中旬的早上10時30分至下午5時30分，詳情網址：www.brooklynpop-up.com。