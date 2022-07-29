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周末好去處／紐約香港龍舟節

記者顏嘉瑩／紐約報導

在去年受到疫情影響小規模舉辦的紐約香港龍舟節，今年將在30日(周六)和31日(周日)，於皇后區法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)以原規模舉辦，100支隊伍、1000名參賽者、全球各地的表演者們將齊聚一堂，共同慶祝第30屆香港龍舟節的盛大回歸。主舞台將有功夫、管弦樂合奏、及美國流行音樂演唱等現場表演。活動會場則有不同國家美食的餐車，活動時間為兩日上午9時至下午5時，免費進場，無論下雨或晴天都將如期舉行，詳情可參考：https://www.hkdbf-ny.org/。

環境藝術體驗

市公園局與野口勇博物館(Noguchi Museum)合作，將於30日(周六)在位於皇后區的蘇格拉底雕塑公園(Socrates Sculpture Park)，邀請博物館的教育專員，在公園內教導民眾以水、石頭和沙子來創作藝術。教育專員將會帶領民眾以野口勇富有禪意的藝術創作為靈感，傾聽來自石頭、水和大自然的聲音，並用公園裡的自然材料來製作獨一無二的藝術品。該活動適合所有年齡層參加，活動免費、需事先報名，時間為30日上午11時至下午1時，更多資訊在https://on.nyc.gov/3zzjDqA。

蘭德爾島水濱節

紐約的夏天正式來臨，每年蘭德爾島(Randall's Island)都會舉辦年度水濱節(Waterfront Festival)，讓全市的兒童免費到場玩樂。今年的水濱節將於30日(周六)舉行，屆時島上將有各種遊戲、自然手工藝、臉部彩繪、科學實驗，還有現場兒童劇場表演等，家長將可以帶著孩子到現場體驗，其中科學時間還教導孩子吹泡泡，以及泡泡形成的原理和相關科學等，玩樂下兼具學習。該活動將於中午12時至下午3時，兒童劇場表演為下午2時，更多資訊請上https://on.nyc.gov/3PVbi5V。

動手做日晷

在時鐘還沒被發明之前，人類是如何看時間的？帶領著孩子學習認識時間及了解歷史，30日(周六)、31日(周日)兩天，在布朗士將舉辦「家庭手做項目：日晷」活動，教導孩子利用材料，製作自己的日晷，並藉由日晷的影子，學習太陽的位置、和時間的概念，還有時鐘的發展史等，相當有意義。該活動將於兩日上午10時至下午1時，在布朗士的Wave Hill House舉辦，詳情及地址請參考https://on.nyc.gov/3OBqYKG。

布朗士 皇后區 博物館

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