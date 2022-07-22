周末好去處／史泰登島足球賽與餐車節

史泰登島足球 賽與餐車節

第五屆「海風足球錦標賽與餐車節」(Ocean Breeze Beach Soccer Tournament & Food Truck Festival)將於23日(周六)、24日(周日)連續兩天，在史泰登島展開。現場將有多輛餐車販售各式美食，一旁還有海灘足球賽，民眾可在海邊享受美食，並欣賞足球比賽。活動免費入場，食物價格視不同餐車而定，地址為史泰登島Father Capodanno Boulevard和Lincoln Avenue交界處的第九號停車場，更多資訊可上https://bit.ly/3RMqnbR查詢。

探索土壤及製作土坯磚

地質學中的腐爛生物與礦物質，創造了土壤的特殊性，也成為建材、陶器與食物儲存中必不可少的材料之一；位於皇后區長島市(Long Island City)和阿斯托利亞(Astoria)交界地帶的蘇格拉底雕塑公園(Socrates Sculpture Park)，23日(周六)上午11時到下午1時舉辦探索土壤探索活動，將使用來自紐約州不同地點的土壤製作土坯磚，活動免費，需提前預約，地址為32-01 Vernon Blvd, Queens, NY 11106，詳情請參https://socratessculpturepark.org/。

法拉盛 文藝中心視覺藝術展

法拉盛文藝中心視覺藝術展回歸，即日起至30日(周六)，邀請逾20位藝術家參展，其中不乏華裔人士，帶來不限藝術創作形式的作品，喜歡藝術的民眾不妨前往欣賞，活動免費，時間為每日的上午12時到下午5時，地址為137-35 Northern Blvd, Queens, NY 11354，更多詳情請登https://www.flushingtownhall.org/members-exhibition-welcome-back查詢。

微光玻璃歌劇 藝術節

在全世界的湖邊歌劇院中堪稱擁有最棒的歌劇和音樂表演的「微光玻璃歌劇藝術節」(The Glimmerglass Festival)7月回歸，今年帶來五部90分鐘的經典表演，包括「音樂之聲」 (The Sound of Music)、「落水的男高音」(Tenor Overboard)與「卡門」(Carmen)等，另有其他精采歌劇唱段，活動從即日起至8月21日(周日)，地址為7300 State Highway 80 Cooperstown, NY, 13326，更多資訊：https://glimmerglass.org/。