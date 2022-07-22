神祕「洞穴探險」搭船看岩壁蜿蜒 地下瀑布好清涼

遊客可在侯氏洞搭船，前往洞穴深處，導遊會在途中短暫熄燈，通過洞穴與牆壁，推動船隻前進。(記者牟蘭／攝影)

夏日炎炎，來一次清涼地下洞穴「探險」；位於紐約上州 的斯科哈里縣(Schoharie County)、擁有萬年歷史的地下洞穴侯氏洞(Howe Caverns)與神祕洞穴(Secret Caverns)，內有形態各異的岩壁、鐘乳石(Stalactites)，還有罕見的百呎地下瀑布，即使在盛夏，洞穴的溫度仍維持華氏50度左右。

侯氏洞戶外草坪上的大字「Howe Caverns」。(記者牟蘭／攝影)

侯氏洞有600萬年的歷史，圖為石筍。(記者牟蘭／攝影)

乳牛相助 侯氏發現地下洞穴

侯氏洞位所在的斯科哈里縣，若不堵車，距離紐約市 、波士頓約3.5小時車程，離奧伯尼(Albany)約40分鐘車程，想要跨國旅行，從加拿大蒙特婁出發，也只有4.5小時，約250哩，適合駕車前往。

這個600萬年的地下洞穴，周邊山林環繞，旅遊產業開發成熟，駛進洞穴附近，映入眼簾的是草坪上的大字「Howe Caverns」以及歐洲風格的建築，但完全看不見地下洞穴的神祕「真容」。

根據紀錄，萊斯特•侯(Lester Howe)於1842年5月，因發現自家乳牛於炎熱夏季，總愛聚集在一處灌木叢旁；一次偶然，他發現從這些灌木叢後發出強勁的涼風，經他與鄰居挖掘，發現洞穴的入口，洞穴以他的姓氏命名，流傳至今。

侯氏洞於1929年對外公開，已有超過1500萬遊客來此探索；洞穴位於地下156呎深，遊客可搭乘電梯兩分鐘內抵達，無論戶外氣溫，內部永遠保持在華氏50度左右。

遊客可在侯氏洞搭船，前往洞穴深處，導遊會在途中短暫熄燈，通過洞穴與牆壁，推動船隻前進。(記者牟蘭／攝影)

侯氏洞由Coeymans和Manlius兩種石灰岩形成型態各異的石壁。(記者牟蘭／攝影)

多項遊覽 遊船婚禮老少咸宜

侯氏洞有針對各年齡段的遊覽項目，在夏日還可選擇滑索(Zipline)、攀岩、空中彈跳等一系列室外挑戰的「侯氏大冒險」(Howe High Adventure)，洞穴也可選擇深度遊或一般遊覽；一般遊覽適合所有年齡段遊客，可欣賞各類鐘乳石景觀、搭乘遊船以及穿梭狹窄岩縫等。

侯氏洞最大的一處石灰岩形似中國寶塔。(記者牟蘭／攝影)

遊客搭乘電梯抵達洞穴後，先步行欣賞由Coeymans和Manlius兩種石灰岩形成型態各異的石壁，其中最大的一處高約11呎、直徑四呎，因形似中國寶塔，以此命名，也有岩石酷似女巫的鼻子、樂器或遠古的生物等。

步行至地下湖泊後，遊客可搭船，前往洞穴深處，導遊會在途中短暫熄燈，通過洞穴與牆壁，推動船隻前進，停在蝙蝠棲息地前，折返回上船的地點。

侯氏洞由Coeymans和Manlius兩種石灰石形成型態各異的石壁。(記者牟蘭／攝影)

侯氏洞由Coeymans和Manlius兩種石灰岩形成型態各異的石壁。(記者牟蘭／攝影)

回程的景致與去時不同，遊客可登上數階台階，感受不同的風光；紀錄中，洞穴內曾舉辦超過600場婚禮，折返途中，遊客還會看到一顆半透明的石頭心臟，戀人通常站在這顆石頭上合影留念，以求好運。

旅途的最後一程，要經過狹窄蜿蜒的石壁道路，高度與寬度不等的石壁通道，遊客需留心頭部與肘部，避免被撞，途中有大量各具特色的岩石景觀，可發揮想像力，感受大自然的饋贈。

侯氏洞由Coeymans和Manlius兩種石灰岩形成型態各異的石壁。(記者牟蘭／攝影)

神祕洞穴 罕見百呎地下瀑布

神祕洞穴與洞穴侯氏洞只有十分鐘左右的車程，內部保留較原始的風貌，沒有電梯，遊客需要完成約103階台階，抵達深85呎的洞穴內部，觀賞石灰岩層被史前海洋侵蝕的原貌，欣賞鐘乳石、石筍(Stalagmites)及流岩(Flowstone)等形成的空中花園、許願池與蜂巢等地貌。

神祕洞穴內有罕見的百呎地下瀑布，水流奔騰而下，在遠處就能聽見轟隆隆的水聲。(記者牟蘭／攝影)

洞穴內部分通道分為簡單通行與困難通行，遊客可選擇一般的路段，也可涉水橫跨狹窄的通道，前往最終目的地；經過45至60分鐘的遊覽，就能抵達罕見的百呎地下瀑布，水流奔騰而下，在遠處就能聽見轟隆隆的水聲。

神祕洞穴內部保留較原始的風貌，沒有電梯，遊客需要完成百階台階抵達洞內。(記者牟蘭／攝影)

神祕洞穴內部保留較原始的風貌，沒有電梯，遊客需完成百階台階抵達洞內。(記者牟蘭／攝影)

探險叮嚀 華氏50度需攜外套

兩處景觀的地下溫度只有華氏50度左右，在盛夏前往洞穴的遊客需攜帶一件外套，並穿便於行走的球鞋，以便完成整個洞穴之旅；侯氏洞需在網路提前預約特定的時段，遊覽期間遊客不能攜帶背包，但可在口袋內帶手機等小物品；神祕洞穴只接受現金購票，官網有兩元的優惠折扣。

兩處的地下溫度只有50華氏度左右，在盛夏前往洞穴的遊客需攜帶一件外套，並穿上便於行走的球鞋。(記者牟蘭／攝影)

紐約市的民眾可規畫三天兩夜的夏日洞穴之旅，侯氏洞設有汽車旅館，也可前往車程只有12分鐘的科布爾斯基爾鎮(Cobleskill)預定酒店，小鎮還有不同風味的餐廳、農場、電影院 、州立公園以及連鎖超市等，供遊客選擇。

侯氏洞網址：https://howecaverns.com/，普通票價90分鐘導覽包含搭船15至25元，另有套裝行程。神祕洞穴網址：https://www.secretcaverns.com/，約一小時導覽，票價18元，6至12歲10元，6歲以下免費。