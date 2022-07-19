巫本添舊作再版 9月出版4新書

紐約華文作家協會16日在紐約華僑文教服務中心，為巫本添(前排左三)舉辦新書發表會。(記者牟蘭／攝影)

來美40多年的巫本添，曾著「慾望的堅持」、「巫本添的各種風貌」、「剖影」、「四面是畫」以及「解析經濟大衰退」等作品，他近日宣布多本舊作重寫序言再版，並將在今年9月出版四本新書。

紐約華文作家協會16日在紐約華僑文教服務中心，為祖籍台灣員林的巫本添舉辦新書發表會，會長鄭啟恭、紐約華僑文教中心主任陳永豐以及華裔 作家趙淑俠與周勻之等出席，支持他的新書出版、舊作再版。

巫本添表示，他1975年來美，曾在華人 報刊寫地產與經濟專欄，出版譯作「慾望的堅持」、詩集「剖影」以及「巫本添的各種風貌」與「四面是畫」等評論、短篇小說 與散文等，在紐約出版2008年經濟危機下的「解析經濟大衰退」等著作。

巫本添表示，他的多部作品重新寫序言再版，今年9月新出書「永遠的謝晉」、113首詩的「尚未熄滅」、年輕一輩的「發生的事情Happening 」以及英文詩集「Love and Survival」。

他將在明年初再推出四本書，其中包括獻給謝晉的「書痴的文學劇本」、「她來自上海」的中英劇本以及「Happening 發生的事情」第二集；他指，明年春夏還將再出版四本書，包括「經濟大衰退」在台灣再版，以及三本經濟與房產的書籍等，目標出版20本書。