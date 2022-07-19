曼哈頓藝術補助開放申請 最高資助1萬元

「2023曼哈頓藝術補助計畫」今年最高資助額可達1萬元，目前已開放申請。(取自LMCC臉書)

曼哈頓 下城文化委員會(LMCC)近日宣布，支持曼哈頓藝術項目的「2023曼哈頓藝術補助計畫」，在今年獲得近年來最大筆的預算 補助，最高資助額達1萬元；該計畫目前已開放申請，歡迎有需要的藝術家和組織，踴躍申請。

LMCC為曼哈頓所有領域的藝術家和藝術組織提供資助，支持藝文活動為社區注入活力並強化社會連結；透過紐約市文化事務局(DCLA)、紐約州藝術委員會(NYSCA)、曼哈頓上城發展促進會(Upper Manhattan Empowerment Zone)和Howard Gilman基金會提供的資金，LMCC將廣泛支持現場和線上活動，提升曼哈頓地區的藝術表達和體驗。

LMCC表示，「2023曼哈頓藝術補助計畫」將為藝術家和藝術組織提供最多四個資金來源，有機會為一個項目提供多重資助管道，而今年該計畫也獲得近年來最大的補助預算之一，最高資助額為1萬元；去年最高額度為9000。

為了讓更多藝術家和組織了解該計畫，LMCC將舉辦中文信息說明會並提供中文諮詢服務；LMCC長期支持華埠 和下東城藝術家和藝術團體，今年將與美華藝術協會合辦現場說明會，提供補助計畫的概述和準備申請的建議。

說明會時間為8月1日(周一)下午3時，地點在曼哈頓東百老匯33號的且林士果圖書館三樓會議室，報名請洽bit.ly/2023-Mandarin-Session或致電(212)219-3139；計畫申請截止日為9月13日(周二)美東下午5時，更多有關「LMCC曼哈頓藝術補助計畫」信息，可上http://LMCC.net/RSVP。如需中文協助，網址：bit.ly/2023-Mandarin-Session，請聯繫LMCC藝術家服務部門協理Emerson Chang張小姐，(212)219-3139或電郵[email protected]。