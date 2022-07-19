林肯中心莫札特音樂節 5元即可聆賞頂級演出

林肯中心莫札特音樂節登場。(主辦單位提供)

林肯中心莫札特音樂節(The Mostly Mozart Festival)將於7月19日至8月6日在林肯中心舉行。12場音樂會由世界級指揮家與獨奏家擔綱出演，通過不同曲目展示音樂的魅力，除了在達姆羅施公園(Damrosch Park)的戶外音樂會免費，在愛麗絲．杜莉音樂廳(Alice Tully Hall)的演出採票價隨意支付的方式，可以最低五元欣賞到頂級演出。

今年莫札特音樂節的首場演出於7月19日開幕，由音樂節音樂總監朗格雷指揮(Louis Langrée)，新銳華裔 作曲家、鋼琴家陶禕文(Conrad Tao)獻上蓋西文的「藍色狂想曲」及莫札特第17號鋼琴協奏曲。之後在愛麗絲．杜莉音樂廳的十場音樂會，美國薩克斯風演奏家史蒂文．班克斯(Steven Banks)、國際級小提琴家約書亞．貝爾(Joshua Bell)、新生代義大利 小提琴家奧古斯丁．哈德利希(Augustin Hadelich)，和女高音珍妮．德．比克(Jeanine De Bique) 以及華裔女指揮家張弦等。最後一場，朗格雷指揮演繹莫札特絕筆之作「安魂曲」。

此次音樂節邀請多位華裔音樂家加入。1994年出生的陶禕文，自幼學習鋼琴，並熱愛作曲。連續八次獲得ASCAP莫頓古爾德青年作曲家獎。被紐約雜誌稱為「塑造古典音樂未來的音樂家」。他的第一部大型管弦樂作品Everything Must Go於2018至19年由紐約愛樂樂團首演。

華裔女指揮家張弦也是首次受邀登場莫札特音樂節，她被BBC音樂雜誌評為全球最傑出的11位女指揮家之一，也是唯一的亞裔 。此次將攜手薩克斯風演奏家Steven Banks，於7月22日和23日演出兩場，包括伊貝爾的古典薩克斯名曲「室內小協奏曲」和貝多芬第四號交響曲等。

莫札特音樂節是林肯中心「城市之夏」(The Summer for the City)音樂節活動的一部分，後者持續至8月14日，其中包括十個室外和三個室內場館，300多場藝術活動。

購票方式：達姆羅施公園(Damrosch Park)的音樂會：免費入場，先到先得。音樂會也將提供有限的提前預訂名額。愛麗絲．杜莉音樂廳(Alice Tully Hall)音樂會：建議票價35元，但採票價隨意支付，最低五元。林肯中心希望通過民眾自己選擇能夠支付的價位，讓所有人更容易接觸到藝術。更多票務信息： www.SummerForTheCity.org。

觀眾須提供疫苗接種證明，最後一劑需至少14天前接種。除進食或飲水，必須戴口罩。這些要求可能根據州和市的法規，以及林肯中心的規定更改。