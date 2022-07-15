遠離紐約市清涼一「夏」 水上樂園、海灘樂趣多

夢工廠水上樂園讓無論男女老幼都可以在其中享受「玩水」的樂趣。(取自美國夢購物中心臉書)

夏日伊始，氣溫飆升，走在紐約市 炎熱的街頭巷尾，只是點一杯手搖飲料加滿杯冰塊，早已不足以「澆滅」內心燥熱的火焰。是時候背起行囊，穿起泳裝，戴起墨鏡，開車或徒步逃離這城市的喧囂，找一片清涼海域、室內淺灘，一頭扎進那獨屬於夏日的「魚水之歡」。

夢工廠水上樂園讓無論男女老幼都可以在其中享受「玩水」的樂趣。(取自美國夢購物中心臉書)

夢工廠水上樂園讓無論男女老幼都可以在其中享受「玩水」的樂趣。(取自美國夢購物中心臉書)

夢工廠水上樂園讓無論男女老幼都可以在其中享受「玩水」的樂趣。(取自美國夢購物中心臉書)

夢工廠水上樂園讓無論男女老幼都可以在其中享受「玩水」的樂趣。(取自美國夢購物中心臉書)

夢工廠水上樂園 玩水樂

想要和夢工廠(DreamWorks Animation)電影 裡的卡通人物來一次水上相遇嗎？快到距離紐約市不遠、位於新澤西的美國夢購物中心(American Dream)「夢工廠水上樂園」(DreamWorks Water Park)。開放於疫情期間2020年10月的設施，被稱為全美國最大的水上遊樂場，占地8.5畝、全年恆溫、容納40個超大水滑梯和15個主題景點，讓無論男女老幼都可以在其中享受玩水樂趣。

熱愛夢工廠作品的觀眾，可以憑藉不到100元的門票，利用全天暢遊在根據動畫電影「史瑞克」(Shrek)、「功夫熊貓」(Kong Fu Panda)、「馬達加斯加」(Madagascar)等主題興建的水上園區，同電影裡的卡通人物來一次親密接觸。與此同時，喜歡冒險的成人，也可以體驗全球最大的室內水上過山車、21米高的自由落體式大滑梯、還有可齊聚千人的室內波浪池。

地址為1 American Dream Wy, East Rutherford, NJ 07073；詳情可參：https://bit.ly/3yDK50H。

長島不少海灘也開放潛水項目，其中以蒙托克的「沙魚籠潛水」最為出名。(取自發現長島官網)

長島不少海灘也開放潛水項目，其中以蒙托克的「沙魚籠潛水」最為出名。(取自發現長島官網)

長島長灘是知名的夏日娛樂好去處。(記者張心／攝影)

長島長灘是知名的夏日娛樂好去處。(記者張心／攝影)

長島長灘是知名的夏日娛樂好去處。(記者張心／攝影)

長島 海灘 綜合水上娛樂

長島不少修繕精巧、維護良好的海灘並非公共而屬私人，但因實惠的價格和優質的安保，也吸引的無數紐約客紛紛前往。這其中有幾處海灘受到民眾喜愛，囊括範圍從長島最南端到紐約市皇后區，比如瓊斯海灘州立公園(Jones Beach State Park)、南安普頓(Southhampton)的庫伯斯海灘(Coopers Beach)、東安普頓(East Hampton)的主海灘(Main Beach)，還有著名的納蘇郡(Nassua)長灘(Long Beach)，都成為紐約客心中的避暑勝地。

除了游泳之外，長島不少海灘也開放潛水項目，其中以蒙托克(Montauk)的「沙魚籠潛水」最為出名。勇敢的冒險者會先乘船駛近大西洋，繼而戴上潛水設備，關在籠子中，潛入海域深處和沙魚來個近距離接觸。此外，衝浪活動也是海邊必不可少的娛樂，其中屬長灘的Skudin Surf，以及蒙托克的CoreysWave最為出名。而為了方便遊客全面了解長島的水上活動，長島政府和紐約市政府聯合創立了「發現長島」(Discover Long Island)旅遊網站，方便查詢從游泳到潛水再到衝浪等等「好去處」。

詳情可參：https://bit.ly/3yFTaGo。

夜晚泳池觀景，也是夏日紐約客的新選擇。(取自QC NY臉書)

夜晚泳池觀景，也是夏日紐約客的新選擇。(取自QC NY臉書)

夜晚泳池觀景，也是夏日紐約客的新選擇。(取自QC NY臉書)

夜晚泳池觀景，也是夏日紐約客的新選擇。(記者張心／攝影)

夜晚泳池觀景，也是夏日紐約客的新選擇。(記者張心／攝影)

總督島溫泉 夜貓子首選

擔心紐約市溫差太大，夜晚微涼卻也想泡在水中的民眾，總督島(Governors Island)新開的義式豪華水療中心「QC NY」絕對是你的不二選擇。了解紐約客的「夜貓子」屬性，「QC NY」專門開放夜間泡湯選擇，下午5時免費搭乘渡輪從曼哈頓下城抑或是布碌崙(布魯克林)大橋附近出發，前往總督島欣賞日落夕陽和夜景芳華。

「QC NY」在室外提供兩個溫泉水池，全部按照游泳池規則設計，根據不同身高提供不同選項，池中也有氣泡水療座椅，讓緊繃的心靈可以在水壓按摩中得以釋放。地址：Governors Island, 112 Andes Rd, New York, NY 10004；詳情可參：https://booking.qcny.com/。