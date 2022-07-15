周末好去處／牙買加灣水岸節

牙買加灣水岸節

第五屆「牙買加灣水岸節」(Jamaica Bay Festival)將於16日(周六)回歸，再度為紐約客帶來環保型自然娛樂項目。由皇后區牙買加灣洛克威公園保護協會(The Jamaica Bay-Rockaway Parks Conservancy)舉辦，旨在以舉辦免費活動，使民眾在專家的導覽下，了解水岸附近的生態系統。歷年的划皮艇、做瑜伽、參觀生態公園等項目，加深了人們對於居住區環保的了解和認同。活動時間為16日上午10時至下午4時；詳情請見：https://bit.ly/3z3huDv。

夏日冰淇淋節

為了慶祝夏日來臨，由紐約市 大市集(Grand Bazaar NYC)舉辦的第五屆「紐約夏日冰淇淋節」(NYC Summer Ice Cream Blizzard)將於17日(周日)登場。數十家冰淇淋製造商將展示經典和最新的口味，尤其是那些在市面上不常見的創新口味，讓夏日冰淇淋節成為紐約市最讓人意想不到的甜品聚集地。而且紐約市大市集還會將所有收入捐獻給全市公校，讓食客在品嘗美食的同時也可以奉獻愛心。活動時間：上午10時至下午5時；地點：曼哈頓77街西100號；詳情請參：https://bit.ly/3O77L3f。

夏季觀鳥活動

跟隨鳥類專家傑特(Rob Jett)一同走入大自然，聆聽夏季離開巢穴的多種鳥類鳴叫的聲音。由非營利機構「青木歷史基金會」(The Green-Wood Historic Fund)於17日(周日)舉行的「靜觀鳥兒」(Birding in Peace)，將邀請鳥類專家帶領民眾，到鄰近布碌崙(布魯克林)華社的青木墓園(Green-Wood Cemetery)中，步行觀察鳥兒行動、聆聽鶯歌蟬鳴、遠眺蜻蜓點水的悠閒時光。預定請參：https://bit.ly/3Rqu2fn。

美國芭蕾 舞團2022夏季終場演出

美國芭蕾舞劇團(American Ballet Theatre)2022年回歸紐約大都會 歌劇院(Metropolitan Opera)後的夏季限定演出，將於16日(周六)落下帷幕。本季獨有且首次演出、出自著名編舞家拉特曼斯基(Alexei Ratmansky)的劇目「愛與怒」(Of Love and Rage)，也將於當日舉行終場演出，有興趣的民眾應把握機會。預定請參：https://www.abt.org/。