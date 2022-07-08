我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安倍晉三中彈／槍手是前自衛隊隊員 聽演說時還一起拍手

安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持霰彈槍襲擊

周末好去處／華裔女高音獻唱

記者胡聲橋／紐約報導

華裔女高音獻唱

國際著名女高音胡永芳 (Yung-Fang Hu Ludford) 與林怡伶 (Yi-Ling Lillain Lin)將於9日(周六)下午2時，在卡內基音樂廳(Weill Recital Hall at Carnegie Hall)舉行音樂會。兩位女高音將演唱義大利作曲家普契尼的歌劇詠嘆調，法國、西班牙和德國藝術歌曲，美國爵士名曲及非裔靈歌等，他們還將演唱中國與台灣民謠及藝術歌曲，如李泰祥的 「四月望雨」，客家民謠 「落水天」及新疆民歌「帕米爾-我的家鄉多麼美」等。詳情請查詢網站https://reurl.cc/Dy0en5

曼哈頓兒童演唱會

紐約本地歌手Mike Messer將於9日(周六)，在位於曼哈頓的Bella Abzug Park遊樂場，舉行一場免費的兒童演唱會。從上午10時30分到上午11時15分，Mike Messer將與孩子們一起演唱他們喜愛的歌曲，並與他們一起跳舞。這場音樂會也是適合一家人參與的活動。父母可以帶孩子一起參加這場音樂會，共度美好時光。詳情請查詢網站https://reurl.cc/d2Y9GV

布魯克林紅鉤藝術展

布碌崙(布魯克林)水邊藝術家聯盟，將在布碌崙紅鉤(Red Hook)，從即日起至22日(周五)，推出五個春夏之際藝術展覽。這五個展覽分別是：一個全國性的評獎展覽，評審員為布碌崙獨立策展人、作家和藝術品經銷商Sadaf Padder；布碌崙水邊藝術家聯盟成員的藝術展；由LGBTQ和社區組織舉辦並為其籌款的藝術展；公園坡社區年長者用各種媒介創作的藝術作品展，以彰顯年齡不妨礙創造力；名為「理性之外的夢想」的Emily Legleitner個人木雕展。周末展出時間是從下午1時到6時。詳細情況可查詢網站bwac.org

法拉盛爵士樂三重奏

兩次葛萊美獎得主，施坦威藝術家、ACE獎獲得者、鋼琴家和作曲家Gustavo Casenave，推出他的爵士樂三重奏組。這個組合由精英拉丁爵士樂貝斯手Ricky Rodriguez、大師級鼓手Franco Pinna以及他本人組成。他們將在法拉盛演奏Casenave的原創作品。音樂將充滿激情，才華橫溢，令人無法忘懷。音樂會為9日(周六)晚7時，門票每人15元。演出地點為Flushing Town Hall，地址北方大道137-35號。詳情請查詢網站https://reurl.cc/o1jp7g

布碌崙 爵士樂 法拉盛

上一則

紐約州務卿訪布碌崙華社 傾聽民意

下一則

福壽老人中心紀念盤黃美嫺善舉

延伸閱讀

走私中國肉類零食 聯邦嚴查法拉盛攤販

走私中國肉類零食 聯邦嚴查法拉盛攤販
金兌錫以88票險勝趙靖桉

金兌錫以88票險勝趙靖桉

「古早味素食店」專營臺灣素食產品

「古早味素食店」專營臺灣素食產品
法拉盛新地標雙子星The Connexion和Hotel Indigo盛大開幕

法拉盛新地標雙子星The Connexion和Hotel Indigo盛大開幕
陳伯彰牙醫博士親自主理康美牙科 植牙權威

陳伯彰牙醫博士親自主理康美牙科 植牙權威

熱門新聞

華裔觀光客在曼哈頓地鐵，遭非洲裔無故毆打。(陳韋辛提供)

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

2022-07-06 07:31
華裔母親被滯留機場24小時後終於2日抵達紐約。(李可蘭提供)

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

2022-07-02 14:20
國家氣象局預報，紐約市2日(周六)下午，將出現豪雨與強風天氣。Getty Images

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

2022-07-01 15:18
200名來自中國的投資人，向紐約州高等法院提出訴訟，狀告知名地產商。(Getty Images)

200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請

2022-07-03 09:16
一對華裔男女在民宅內打人毀物搶名錶。(警方提供)

新鮮草原華裔男女 打人搶名錶逃逸

2022-06-30 13:19
20歲亞裔女子墜落曼哈頓中城7號線鐵軌，遭列車撞擊身亡 。(取自MTA)

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

2022-06-29 20:20

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌

不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌
彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應

彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應
芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」

芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」
宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作
情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差

情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差