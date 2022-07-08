周末好去處／華裔女高音獻唱

華裔女高音獻唱

國際著名女高音胡永芳 (Yung-Fang Hu Ludford) 與林怡伶 (Yi-Ling Lillain Lin)將於9日(周六)下午2時，在卡內基音樂廳(Weill Recital Hall at Carnegie Hall)舉行音樂會。兩位女高音將演唱義大利作曲家普契尼的歌劇詠嘆調，法國、西班牙和德國藝術歌曲，美國爵士名曲及非裔靈歌等，他們還將演唱中國與台灣民謠及藝術歌曲，如李泰祥的 「四月望雨」，客家民謠 「落水天」及新疆民歌「帕米爾-我的家鄉多麼美」等。詳情請查詢網站https://reurl.cc/Dy0en5。

曼哈頓兒童演唱會

紐約本地歌手Mike Messer將於9日(周六)，在位於曼哈頓的Bella Abzug Park遊樂場，舉行一場免費的兒童演唱會。從上午10時30分到上午11時15分，Mike Messer將與孩子們一起演唱他們喜愛的歌曲，並與他們一起跳舞。這場音樂會也是適合一家人參與的活動。父母可以帶孩子一起參加這場音樂會，共度美好時光。詳情請查詢網站https://reurl.cc/d2Y9GV。

布魯克林紅鉤藝術展

布碌崙 (布魯克林)水邊藝術家聯盟，將在布碌崙紅鉤(Red Hook)，從即日起至22日(周五)，推出五個春夏之際藝術展覽。這五個展覽分別是：一個全國性的評獎展覽，評審員為布碌崙獨立策展人、作家和藝術品經銷商Sadaf Padder；布碌崙水邊藝術家聯盟成員的藝術展；由LGBTQ和社區組織舉辦並為其籌款的藝術展；公園坡社區年長者用各種媒介創作的藝術作品展，以彰顯年齡不妨礙創造力；名為「理性之外的夢想」的Emily Legleitner個人木雕展。周末展出時間是從下午1時到6時。詳細情況可查詢網站bwac.org。

法拉盛爵士樂 三重奏

兩次葛萊美獎得主，施坦威藝術家、ACE獎獲得者、鋼琴家和作曲家Gustavo Casenave，推出他的爵士樂三重奏組。這個組合由精英拉丁爵士樂貝斯手Ricky Rodriguez、大師級鼓手Franco Pinna以及他本人組成。他們將在法拉盛演奏Casenave的原創作品。音樂將充滿激情，才華橫溢，令人無法忘懷。音樂會為9日(周六)晚7時，門票每人15元。演出地點為Flushing Town Hall，地址北方大道137-35號。詳情請查詢網站https://reurl.cc/o1jp7g。