散步紐約古西堡花園 約翰遜雕塑展 藝術陶冶身心

古西堡花園全景。(古西堡花園提供)

位於長島納蘇郡(Nassau County)的古西堡花園(Old Westbury Gardens)是一座建於20世紀初的莊園，裡面既有富麗堂皇的豪宅，還有別具特色的花園。古西堡花園目前正舉辦已故美國著名雕塑 家約翰遜(John Seward Johnson II)的雕塑展。這也是該園區繼2017年之後，再次舉辦約翰遜的雕塑展。

孩子們在古西堡花園內嬉戲玩耍。(古西堡花園提供)

鋼鐵巨頭 為愛妻建豪宅

古西堡花園曾是美國商人和鋼鐵巨頭菲普斯(John Shaffer Phipps)及其妻子和四個孩子的住處。菲普斯是其家族的繼承人，他當時向英國 未婚妻承諾，要在美國為她蓋一座和她家的英國豪宅一樣的房屋，這就是莊園內那座查理二世風格豪宅的來歷。莊園由英國著名設計師克勞萊(Geoge A. Crawley)設計，1903年開工，1906年完工，共有23個房間，占地160英畝。這個莊園除了豪宅外，還包括花園、室外景致、林地、池塘和湖泊。

古西堡花園豪宅富麗堂皇的內部裝飾。(古西堡花園提供)

自然美景 結合古董藝術

菲普斯及其家人在這裡生活了超過半個世紀，居住期間收集了大量精美的英國古董和裝飾藝術品。莊園的花園裡種滿了來自全世界的各色植物、花卉和樹木，花園裡還有雕像和修剪整齊的草坪。

菲普斯1958年去世後，子女把莊園捐獻給了政府。1959年，莊園被改造成博物館 ，對外開放參觀。儘管如此，菲普斯的女兒佩姬(Peggie Phipps Boegner)還是一直住在花園內的獨立小屋，直到終老。莊園後來被列入美國國家歷史遺跡。

古西堡花園內美麗的花園鮮花盛開。(古西堡花園提供)

電影戲劇 紛紛前來取景

古西堡花園的看點除了豪宅和花園外，也舉辦其他活動，還有許多電影和電視劇來此取景，像是「愛情故事」(Love Story)、「全民情聖」(Hitch)、「狼人」(Wolf)、「花邊教主」(Gossip Girl)及「慾望都市」(Sex and the City)等多部影視劇。

正在古西堡花園展出的已故雕塑家約翰遜的作品。(古西堡花園提供)

正在古西堡花園展出的已故雕塑家約翰遜的作品「内心世界和外部世界」。(古西堡花園提供)

正在古西堡花園展出的已故雕塑家約翰遜的作品「微笑的一個理由」。(古西堡花園提供)

古西堡花園目前正舉辦已故雕塑家約翰遜(Seward Johnson)展「重新審視熟悉的事物」(Re-Visiting The Familiar)，其中有兩件曾在2017年的展覽中亮相，今年則另外有三件約翰遜生前未完成的作品。展出的35件真人尺寸雕塑藝術品，刻畫的都是普通民眾的日常生活，比如放風箏的男孩、跳舞的夫妻、作畫的畫家以及雨傘被吹翻的女人等。

約翰遜於2020年3月去世，享年89歲。他的雕塑已經成為美國文化的一部分。他最出名的作品是真人大小的錯視雕塑(trompe l'oeil sculptures)。其中二戰結束時一名水手在紐約時報廣場親吻一名護士的雕塑，至今還矗立在加州的聖地亞哥。約翰遜曾榮獲國際雕塑中心2019年當代雕塑終身成就獎。

正在古西堡花園展出的已故雕塑家約翰遜的作品。(古西堡花園提供)

正在古西堡花園展出的已故雕塑家約翰遜的作品「午睡」。(古西堡花園提供)

約翰遜的爺爺是嬌生(Johnson & Johnson)公司的共同創辦人。約翰遜是一名雕塑家，也是一名慈善家。他在新州漢密爾頓設立了約翰遜工作室，促進他和其他當代藝術家作品的傳承。他還在新州建立了占地42英畝的雕塑公園、博物館和植物園。

正在古西堡花園展出的已故雕塑家約翰遜的作品。(古西堡花園提供)

正在古西堡花園展出的已故雕塑家約翰遜的作品「媽媽，我們能在這裡跳舞嗎？」。(古西堡花園提供)

與這個雕塑展相關聯，古西堡花園還將於7月21日(周四)舉辦一場名為「覺醒」(The Awakening)的爵士音樂會。這次音樂會表演的樂曲是作曲家Christian Tamburr在約翰遜雕像的啟發下創作出來的。表演者是Christian Tamburr五重奏組。

約翰遜雕塑展的展出日期是從即日起到9月5日，有花園門票即可參觀，無須另外購票。

正在古西堡花園展出的已故雕塑家約翰遜的作品。(古西堡花園提供)

正在古西堡花園展出的已故雕塑家約翰遜的作品「創造」。(古西堡花園提供)