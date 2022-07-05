我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理

芝加哥的國慶日槍擊案：6死30傷的槍暴悲劇

熱狗周 布碌崙冰店賣創意熱狗冰淇淋

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙一家冰淇淋店推出熱狗冰淇淋。(取自臉書官網)
布碌崙一家冰淇淋店推出熱狗冰淇淋。(取自臉書官網)

因為康尼島一年一度的吃熱狗世界大賽，本周被「紐約」雜誌稱為熱狗周。布碌崙一家冰淇淋店專門為此推出了熱狗口味的冰淇淋，並表示準備舉辦第一屆吃冰淇淋比賽。

「紐約」雜誌向布碌崙(布魯克林)一家名為「The Social」的冰淇淋店發起挑戰，看店家是否能做出熱狗口味的冰淇淋。這間位於展望公園附近的冰淇淋店接受了挑戰，而且還真的做出了，並取名「誰放狗出去了」(Who let the dogs out)。

商家介紹，先把熱狗麵包打碎，加奶油和焦糖搗成糊狀，再把熱狗火腿腸經過糖化處理，冷凍後把這兩樣原料混在一起，再加上點綴，就成了熱狗冰淇淋。

「紐約」雜誌選擇向「The Social」冰淇淋店發起挑戰，也是因為這家店確實有獨特之處，是一家屢創新品的店。比如菜單上列了27種各種口味的冰淇淋，加上熱狗冰淇淋就是28種了。其中最有特色者如Ooey Gooey Butter Cake和Nonna D's Oatmeal Lace，曾遠銷美國各地。

該店的創辦人是Jackie Cuscuna和Brian Smith。這對夫婦曾開過一家名為Ample Hills Creamery的冰淇淋店，因為受到「紐約時報」的報導，越賣越好，開了十幾家分店。但不計代價的擴張帶來的是苦果，新冠疫情的到來，使這對夫婦的公司於2020年不得不宣布破產

2022年，兩人東山再起，開了一家新冰淇淋店：The Social。網址：https://www.thesocialbrooklyn.com/。

布碌崙 破產 紐約時報

上一則

國慶小長假…華人餐廳生意旺 「快恢復到疫情前」

下一則

康尼島吃熱狗大賽 「大白鯊」切斯納奪第15冠

延伸閱讀

芝加哥濫射 紐約加強警戒 國慶煙火完美施放

芝加哥濫射 紐約加強警戒 國慶煙火完美施放
康尼島吃熱狗大賽 「大白鯊」破紀錄奪第15冠

康尼島吃熱狗大賽 「大白鯊」破紀錄奪第15冠
剪捲閘門慣竊連盜8店 布碌崙商家自危

剪捲閘門慣竊連盜8店 布碌崙商家自危
布碌崙華婦遭輾死 並排停車恐究責

布碌崙華婦遭輾死 並排停車恐究責
1個月4起 3蒙面匪專搶紐約華人區

1個月4起 3蒙面匪專搶紐約華人區

熱門新聞

20歲亞裔女子墜落曼哈頓中城7號線鐵軌，遭列車撞擊身亡 。(取自MTA)

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

2022-06-29 20:20
孟咸彬以1900萬元競標巴菲特「最後的午餐」，但在結束前十秒輸給對手100元。(孟咸彬提供)

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

2022-06-28 09:35
華裔母親被滯留機場24小時後終於2日抵達紐約。(李可蘭提供)

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

2022-07-02 14:20
李寶霖車輛遭嚴重撞擊。(律師提供)

布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償

2022-06-29 07:45
一對華裔男女在民宅內打人毀物搶名錶。(警方提供)

新鮮草原華裔男女 打人搶名錶逃逸

2022-06-30 13:19
國家氣象局預報，紐約市2日(周六)下午，將出現豪雨與強風天氣。Getty Images

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

2022-07-01 15:18

超人氣

更多 >
芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網
俄州非裔男被射成馬蜂窩 警公布影片稱他先開槍

俄州非裔男被射成馬蜂窩 警公布影片稱他先開槍
芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌落網

芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌落網
芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片

芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片
留學地離家500米…她得繞道北京、莫斯科 路途上萬里

留學地離家500米…她得繞道北京、莫斯科 路途上萬里