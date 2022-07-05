熱狗周 布碌崙冰店賣創意熱狗冰淇淋

布碌崙一家冰淇淋店推出熱狗冰淇淋。(取自臉書官網)

因為康尼島一年一度的吃熱狗世界大賽，本周被「紐約」雜誌稱為熱狗周。布碌崙 一家冰淇淋店專門為此推出了熱狗口味的冰淇淋，並表示準備舉辦第一屆吃冰淇淋比賽。

「紐約」雜誌向布碌崙(布魯克林)一家名為「The Social」的冰淇淋店發起挑戰，看店家是否能做出熱狗口味的冰淇淋。這間位於展望公園附近的冰淇淋店接受了挑戰，而且還真的做出了，並取名「誰放狗出去了」(Who let the dogs out)。

商家介紹，先把熱狗麵包打碎，加奶油和焦糖搗成糊狀，再把熱狗火腿腸經過糖化處理，冷凍後把這兩樣原料混在一起，再加上點綴，就成了熱狗冰淇淋。

「紐約」雜誌選擇向「The Social」冰淇淋店發起挑戰，也是因為這家店確實有獨特之處，是一家屢創新品的店。比如菜單上列了27種各種口味的冰淇淋，加上熱狗冰淇淋就是28種了。其中最有特色者如Ooey Gooey Butter Cake和Nonna D's Oatmeal Lace，曾遠銷美國各地。

該店的創辦人是Jackie Cuscuna和Brian Smith。這對夫婦曾開過一家名為Ample Hills Creamery的冰淇淋店，因為受到「紐約時報 」的報導，越賣越好，開了十幾家分店。但不計代價的擴張帶來的是苦果，新冠疫情的到來，使這對夫婦的公司於2020年不得不宣布破產 。

2022年，兩人東山再起，開了一家新冰淇淋店：The Social。網址：https://www.thesocialbrooklyn.com/。