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康尼島吃熱狗大賽 「大白鯊」切斯納奪第15冠

記者胡聲橋／紐約報導
「大白鯊」切斯納獲得2022年康尼島吃熱狗比賽男子组冠軍。(美聯社)
「大白鯊」切斯納獲得2022年康尼島吃熱狗比賽男子组冠軍。(美聯社)

布碌崙(布魯克林)康尼島國慶日傳統活動「Nathan's國際吃熱狗大賽」4日舉行，綽號「大白鯊」的切斯納(Joey Chestnut)蟬聯男子組冠軍，這也是他第15次獲得此賽事的冠軍，創下新紀錄。女子組冠軍由日裔選手須籐美貴(Miki Sudo)奪得，她總共獲得此賽事八座冠軍獎杯。

大賽創辦於1972年，每年在康尼島舉行，吸引成千上萬名觀眾到現場觀看，已成為紐約國慶日的指標性活動。因為新冠疫情，2020年和2021年的比賽都沒有在主場地舉行。2020年未開放比賽現場，去年則是有限開放，今年是大賽全力回歸的一年，比賽重新在Surf大道交Stillwell大道的主場地舉行。現場萬頭攢動，有不少觀眾還帶上了熱狗造型的帽子，為選手加油。

中途遇動物維權人士鬧場

男子組冠軍是現年38歲，外號「大白鯊」的切斯納(Joey Chestnut)，他在十分鐘內吃下63個熱狗，蟬聯冠軍，第二名埃斯珀(Geoffrey Esper)吃了47.5個熱狗。切斯納已連續七年，總共第15次獲得此項賽事的冠軍，掛上「黃芥末」冠軍腰帶，是男子組無可爭議的王者。2021年他在十分鐘內吞下76個熱狗，創下新的世界紀錄。今年因為肌腱撕裂，他被迫拄著拐棍出賽。比賽進行中，三名動物權利人士戴面具衝上台，抗議Nathan's熱狗的製造商Smithfield，其中一人闖到切斯納身邊，被他抓住推開，比賽中斷幾秒鐘後恢復正常。三人均被捕，警方暫未公布控罪。

須籐美貴獲得2022年康尼島吃熱狗比賽女子组冠軍。(美聯社)
須籐美貴獲得2022年康尼島吃熱狗比賽女子组冠軍。(美聯社)

女子組冠軍是來自拉斯維加斯的須籐美貴，她也是世界紀錄保持者。須籐美貴去年因懷孕生子沒有參加比賽，今年回歸，志在必得。比賽進行到一半，即五分鐘時，她便以24個熱狗領先第二名萊斯科(Michelle Lesco)十個熱狗。在觀眾的喝采聲中，最終吃下40個熱狗獲得冠軍。這也是她九年內第八次獲得此賽事冠軍。第二名萊斯科吃下了26個熱狗。須籐美貴2020年曾創下十分鐘吞下48.5個熱狗的紀錄。

康尼島 布碌崙 日裔

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