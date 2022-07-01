周末好去處／梅西國慶煙火

梅西國慶煙火

梅西國慶煙火將於7月4日(周一)登場，今年該活動邁入第46周年，也是全美最大的國慶煙火秀，屆時從曼哈頓 東23街到東42的東河範圍，將有五艘船發射超過4萬8000枚煙火。今年值得注意的新煙火造型，包括高禮帽、蘑菇、三色互鎖環和笑臉等圖樣，民眾無論是從曼哈頓東側、布碌崙 (布魯克林)北部和皇后區西部，都可以看到長達25分鐘的絢爛煙火秀。煙火將於晚上日落後施放，更多資訊可上https://mcys.co/3I1RnPW查詢。

國際吃熱狗大賽

每年國慶日經典的布碌崙(布魯克林)康尼島 「國際吃熱狗大賽」，將在7月4日(周一)舉辦；該活動從1972年舉辦至今，已成為國慶日地標性活動， 每年活動舉辦時，都可吸引上萬名觀眾到場觀看，並有世界各國的好手前來參加。在去年男子組綽號「大白鯊」的切斯納(Joey Chestnut)以打破世界紀錄的成績蟬聯冠軍後，今年的比賽將更有可看性。比賽將於上午11時在衝浪大道(Surf Ave.)和斯提威爾大道(Stillwell Ave.)交口舉行，更多資訊在https://bit.ly/3ytHJmo。

安靜迪斯可

跳迪斯可(disco)時音樂一定要開到最大聲才過癮嗎？那可不一定，河濱公園保護區(Riverside Park Conservancy)的「哈德遜河的夏日」(Summer on the Hudson)項目，將在曼哈頓西70街的一號碼頭，舉辦別開生面的「安靜迪斯可」活動。現場將提供免費耳機，並有三名現場DJ播放音樂，民眾可戴著耳機隨著音樂自由起舞，相當特別。該活動免費，耳機數量有限，先到先得，時間在晚上6時至晚10時，更多細節請登錄網站https://on.nyc.gov/3QVsdqf。

康尼島周五煙火秀

每年夏天，布碌崙(布魯克林)康尼島每到周五晚上都會舉辦免費的煙火秀，讓造訪的遊客感受滿滿的夏日氣息；今年的煙火秀已於日前回歸，從即日起每周五到9月2日(周五)，只要走在康尼島的木棧道(boardwalk)上，就可以欣賞在沙灘上施放的煙火，搭配著漢堡、薯條、冰淇淋，以及遊樂園民眾興奮的尖叫聲，特別有夏日氣息。煙火將於每周五晚9時45分至10時施放，更多相關訊息，可上https://bit.ly/3Osp28b查詢。