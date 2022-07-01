「簇絨」風潮襲紐約 手作地毯、包包好有趣

簇絨讓民眾自己選擇喜歡的圖案，打出客製化的地毯等產品。(Just Tufting提供)

紅遍亞洲的簇絨(Tufting)近幾年受到年輕人的喜愛，任何人都可以發揮自己的創意，客製化打出專屬的地毯、包包等，而這項風潮目前也吹到了紐約；在紐約市就有多間專做簇絨的工作室，民眾只要找出想要的圖案，就能花幾個小時，手作出可愛、毛茸茸，又獨具風格的手工藝品。

簇絨的風潮吹到紐約，在紐約市就有多間工作室提供體驗課程。(Just Tufting提供)

雖說在亞洲火紅，但簇絨事實上起源於19世紀的美國喬治亞州，最初因其外觀如同草坪，所以又稱草皮(turf)織物；幾世紀以來出現各種花樣，後來逐漸在歐美普及，這個工藝也逐漸帶到亞洲。

此前多是商業用途，不過最近有愈來愈多工作室，開放民眾自己發揮創意，製作的簇絨織品藝術，透過簇絨槍(tufting gun)，將線材透過槍口尖端，穿刺進到底部布料縫隙，線材會暫時固定在布料中，透過線段組合成自己想要的花樣，僅僅數個小時，即便是初學者也能夠簡單上手，逐漸受到歡迎，而簇絨也成為一課難求的熱門課程。

簇絨的風潮吹到紐約，在紐約市就有多間工作室提供體驗課程。(Just Tufting提供)

Just Tufting 地點方便價格優

剛開幕沒多久，走「平價體驗簇絨」路線的「Just Tufting」，以相對優惠的價格讓顧客體驗手作樂趣，強調「萬物皆可Tufting」，在現場老師的協助下，提供體驗者可打不同尺寸的地毯、包包和邊框鏡等產品，從打線到上膠、裁剪到最後步驟，由體驗者全程親手完成，更有成就感。Just Tufting位於皇后區長島市 的法庭廣場(Court Square)，在地鐵站 步行範圍，不論從曼哈頓、皇后區或布碌崙(布魯克林)去都相當方便，地址位於長島市傑克遜大道(Jackson Avenue)23-08號三樓，更多詳情可上https://www.aytuftinglic.com/查詢。

即便是初學者，也能打出像樣的作品。(取自Go Tufting Instagram)

即便是初學者，也能打出像樣的作品。(取自Go Tufting Instagram)

即便是初學者，也能打出像樣的作品。(取自Go Tufting Instagram)

Go Tufting 作品療癒身心靈

在網站上擁有不少作品分享的「Go Tufting」，強調透過簇絨的創意和原創項目，提高民眾對手工藝藝術的認識，目前提供體驗者可以打杯墊、邊框鏡，和不同大小的地毯，而除了開放預約體驗簇絨，該工作室也有客製化商品等。根據網站，「Go Tufting」相信透過手作藝品的過程，能夠療癒身心。該工作室地址位於皇后區皮爾遜區(Pearson Pl)47-61號302室，詳情在https://gotuftingnyc.com/。

即便是初學者，也能打出像樣的作品。(取自Studio Oddities Instagram)

簇絨讓民眾自己選擇喜歡的圖案，打出客製化的地毯等產品。(取自Studio Oddities Instagram)

簇絨讓民眾自己選擇喜歡的圖案，打出客製化的地毯等產品。(取自Studio Oddities Instagram)

Studio Oddities 顏色多款放膽做

號稱工作室擁有超過80種顏色可以選擇的「Studio Oddities」，不論體驗者選擇什麼圖案，都可以滿足放膽做，不需要擔心缺線材顏色影響作品成果。該工作室還很貼心地把線材的顏色製作成色卡，可以先上網查看是否有自己想要的顏色，再評估作品呈現是否能滿足自己的想像，相當方便。目前「Studio Oddities」提供體驗者可打鏡子或地毯，工作室地址位於長島市22街43-01號254室，更多資訊請上https://studiooddities.com/。

即便是初學者，也能打出像樣的作品。(取自Go Tufting Instagram)

即便是初學者，也能打出像樣的作品。(取自Go Tufting Instagram)

AY Art Studio& Design 簇絨繪畫一起玩

「AY Art Studio& Design」工作室，集結時下年輕人流行的簇絨和繪畫、流體熊等手作課程，讓民眾一起體驗DIY的樂趣；該工作室位於法拉盛，體驗者可以先在附近吃頓飯，預約時間到了再愜意走到工作室中，在老師的指導下製作不同的手工藝品。根據工作室Instagram，簇絨課程目前提供地毯、包包等作品製作，地址位於皇后區北方大道(Northern Blvd.)137-03號二樓，更多資訊可上https://www.instagram.com/aystudio_artdesign/查詢。