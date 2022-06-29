台美文藝協會展覽 即日起開放

「從城市崇敬到城市分歧」展覽，圖為參展作品。(主辦單位提供)

台美文藝協會(Taiwanese American Arts Council，TAAC)宣布，經過兩年的延期，「從城市崇敬到城市分歧」 (From Urban Reverence to Divergence)展覽，匯聚20位多領域藝術家，即日起紐約在兩處場館向公眾開放。

「城市部落」系列項目始於2018年，旨在從藝術角度審視移民形成國際跨文化「城市部落」的現象，這是21世紀之交的一種流派，話語轉向重視人性、保護多元文化、更新環境和尊重新的多面統一。只有強調促進互動關係的生活多樣性，才能避免潛在的政治、經濟和文化危機。

策展人李美華說，從鄉村到城市環境的轉變中，最戲劇性的變化或許是文化儀式和神話的消失，或者更準確地說，需要使這群人類的需求適應所遇到的環境變化。藝術創作者最能調解與城市生活的新聯繫。這次當代藝術家表達方式的可能會刻畫存在主義的矛盾、聲音、情感根源或文化差異的矛盾和復雜性。他們甚至可能在批評或承認中暗示一種嘲弄，一種自我反省的意識。

沉浸在大自然中，也許是回答一些簡單但必不可少的問題的唯一方法。 我們怎麼知道我們想要什麼？ 多少才夠？ 城市部落的儀式和象徵性質，已成為通向自然之聲以及個人和群體的門戶。 「從城市崇敬到城市分歧」展覽，圖為參展作品。(主辦單位提供)

在地球和共生的背景下進行歷史分析，這涉及到人類的生存和維持各種生物之間的平衡。 因此，話語轉向重視人性、保護多種文化、環境和新的多面統一。 只有強調促進互動關係的生活多樣性，才能避免潛在的政治、經濟和文化危機。 「從城市崇敬到城市分歧」展覽，圖為參展作品。(主辦單位提供)

兩處展場均展出至7月23日，分別為布魯克林威廉 斯堡舊輝瑞大廈(Old Pfizer building)1和5樓，地址：法拉盛 大道(Flushing Ave)630號，周三至周六，中午12時至下午6時。第二個場地在曼哈頓 上東區瓦萊麗·古德曼畫廊(Valerie Goodman)。地址：東91街315號，周二至周五上午11時至下午5時。