兒童染新冠也有重症 醫生籲及時接種疫苗

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )日前緊急授權六個月至五歲兒童新冠疫苗 的使用，但不少家長對此持觀望態度；紐約仁德醫生集團的兒科醫生表示，兒童染疫也存在重症機率，同時可能造成家庭傳播，建議家長及時帶孩子接種疫苗。

根據FDA規定，莫德納兒童疫苗為兩劑，間隔四周，劑量為成人的四分之一；輝瑞兒童疫苗為三劑，前兩劑相隔三周，第三劑相隔至少兩個月，劑量為成人的十分之一。

紐約仁德醫生集團的兒科醫生陳毓青表示，她所在的診所提供上述疫苗，但目前接種者多是有基礎疾病的兒童，沒有基礎疾病而願意第一時間接種的兒童寥寥無幾。

陳毓青說，很多家長擔心孩子接種新冠疫苗後出現嚴重的副作用；就五歲以上兒童接種情況來看，大部分只有接種部位輕微紅腫、疼痛的情況。即使發燒，也溫度較低，並且很快恢復。

也有家長認為孩子即使感染新冠，也是輕症，因此無需接種疫苗。陳毓青指出，根據CDC4月公布的數據，在變種病毒Omicron流行初期的2021年12月至今年2月間，約有400名五至11歲的兒童因新冠入院，其中約30%沒有基礎疾病，約19%的孩子需要ICU護理；即使沒有基礎疾病，兒童也有發展為重症的風險。

陳毓青表示，未接種疫苗的兒童還有更高機率將病毒傳染給家人；她有一位未接種疫苗的小病人在學校感染新冠後，全家人染疫，包括70多歲的老人；已經感染新冠的孩子在痊愈三個月後，仍需接種疫苗，以防再次感染。

紐約市疫苗接種地點請查詢網頁：https://vaccinefinder.nyc.gov/。仁德醫生陳毓青醫生診所地址：法拉盛 友聯街38-08 號Suite 3L室，電話(718)939-5213。仁德醫生其他兒童疫苗接種點：法拉盛凱辛娜大道42-11號1C室，電話(718)886-0068；布碌崙58街833號，電話(718)686-8888。