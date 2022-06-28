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布碌崙電單車行大火 華人災戶暫住旅館

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙6大道火災第二天的現場一片狼藉。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙6大道火災第二天的現場一片狼藉。(記者胡聲橋╱攝影)

因一樓電單車行起火而遭祝融、造成11人受傷的布碌崙(布魯克林)6大道交57街一處三層商住樓宇，十多戶受災的華人家庭27日已得到安置；電單車行店主驚魂初定，正處理善後；消防部門仍在調查火災起因。

受影響的有十幾家租戶，絕大多數是華人家庭，其中有一戶是越南華僑；租戶中有數人受傷，其中一人有吸入性創傷，正在史泰登島一家醫院接受治療，一名青少年臉部受輕傷，經包紮後已經出院。

位於受災樓宇一樓的電單車行26日下午發生疑似爆炸後，火勢很快蔓延到了二層和三層，租戶都被迫撤離；大火還影響到這棟樓兩邊的相鄰租戶，政府部門都下了清空令；災戶26日晚已被安置到旅館暫住兩天，再做打算。

剛起火時，陳姓店主和妻子都在店內，周圍很快出現了大火，好在兩人動作快，找到一條生路逃了出來，而且沒有受傷，陳先生衣服上多處是黑色的煙灰。他說，突發大火讓他不知所措，一晚上腦子都嗡嗡的，一片空白。陳先生和妻子27日回到火災現場，已鎮定了許多；他們現在要面對各種善後事宜，表示一些問題很棘手。

紐約市亞裔民主黨俱樂部創會主席、國會眾議員參選人李江華27日一大早就趕到現場，了解災戶的情況；他告訴返回的災戶，如果繼續選擇住旅館，有可能被分配到皇后區等較遠地點，可能再也不能遷回；他認為日落公園附近有條件不錯的庇護所，建議災戶去了解一下；他還在現場幫助店主與政府部門員工溝通。

美國紐約華人聯合會理事長黃啟旺，曾參於5月初發生在7大道交54街處一棟商住兩用樓火災的善後處理；那次火災也涉及一家電單車行。

布碌崙今年至少發生三起涉及電單車行的火災，其中兩起發生在日落公園華社。法拉盛今年也發生了一起疑涉及電單車的火災；不禁令人懷疑，是否是鋰電池質量不佳或處理不當引起這些火災。

儘管一些業內人士堅稱電單車和鋰電池的質量沒有問題，但李江華等社區人士呼籲加強監管，避免再生意外。

布碌崙6大道火災第二天的現場一片狼藉。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙6大道火災第二天的現場一片狼藉。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙6大道火災第二天的現場一片狼藉。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙6大道火災第二天的現場一片狼藉。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙6大道火災第二天的現場一片狼藉。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙6大道火災第二天的現場一片狼藉。(記者胡聲橋╱攝影)

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