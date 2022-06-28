猴痘病例4天增6成 疫苗供不應求

紐約市猴痘病例四天內增加了60%，疫苗仍缺。(Getty Images)

紐約市 疑似猴痘 (monkeypox)病例27日增加至48例，在四天內增加了60%，占全美所有猴痘確診病例的20%以上；儘管衛生官員強調打疫苗 ，但目前猴痘疫苗供不應求。

紐約市將從30日開始向高危人群提供猴痘疫苗接種；但市衛生局27日的推文沒有提到曼哈頓唯一提供猴痘疫苗的診所已開始接受預約；目前猴痘疫情主要與男男之間的性行為有關，但因為接種疫苗的需求很大，這個診所的預約在幾小時內就登記完了。

雖然猴痘具有傳染性，但衛生官員表示，這種病毒對公眾的風險相當低；這種病毒需要通過密切接觸或分享體液才會傳播，症狀包括發燒、皮疹、肌肉疼和寒戰等。

和新冠大流行初期沒有任何有效治療方法和疫苗相比，現在已有多種疫苗可以對抗猴痘病毒；當前的問題是猴痘疫苗的供應趕不上迅速增加的需求；紐約市正在向聯邦疾病防治中心(CDC)申請額外供應。

世界衛生組織(WHO)正在評估目前在幾個國家爆發的猴痘疫情是否構成國際公共衛生緊急情況；在世界範圍內，3%至6%的猴痘病例是致命的；在醫療服務發達地區，猴痘的死亡率低於1%。

紐約市目前唯一提供猴痘疫苗的診所是雀兒喜性健康診所(Chelsea Sexual Health Clinic)，位於曼哈頓九大道303號，周一、周二、周四、周五和周日從上午11時到晚7時開放。