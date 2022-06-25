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布碌崙工業城 25、26日首辦亞太裔快閃市集

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙工業城將於25日、26日首辦亞太裔文化快閃市集。(取自工業城官網)
布碌崙工業城將於25日、26日首辦亞太裔文化快閃市集。(取自工業城官網)

迎接盛夏，布碌崙(布魯克林)工業城(Industry City)將於25日(周六)、26日(周日)首辦快閃市集，超過40家亞太裔小商家及藝術家參與，宣揚亞太裔傳統文化的藝術商品及食物；當日活動還邀請亞裔團體進行歌舞表演，活動免費開放給眾人。

這項被稱為「慶祝亞裔之愛」(Celebr-Asian of Love)的市集活動，結合紐約市當地的亞裔藝術家及企業家，向外界推廣富有其民族特色的商品；工業城表示，通過慶祝社區多元文化能傳播愛與善意，民眾吃喝玩樂、盡情購物之餘，也能深入了解亞太裔美國人的身分文化認同。

藝術方面，共十個團體將會帶來漫畫、圖畫像、插圖等流行文化供民眾賞識，其中也包括運用熊貓為主題，展現中國文化的藝術家林達；身為第二代移民，林達重新學習中文、並藉由創立的網路頻道Panda Cub Stories介紹中國文化遺產。

周六項目豐富，包括上午11時舉行的健康論壇，由華裔醫療專業人士Peggy Chan、Amy Chin講解主題為「解剖亞裔社區心理健康的不同治療方式」；當日也有亞裔音樂家David Estico受邀演出、亞裔女歌手AERI分享通過作詞作曲自癒的心路歷程。

周日也有音樂家Jasmine Jang分享兩年前創作「Real Love」單曲的契機，下午1時將有演出；民眾也有機會動手參與食品藝術；欲知更多詳情，可訪www.acepopup.com。

活動日期是25、26日上午11時至下午5時，位於日落公園工業城，地址是布碌崙36街268號；入場免費，但主辦方鼓勵民眾捐款5塊錢，善款將捐給非營利組織亞美藝術聯盟(Asian American Arts Alliance)、以及「愛心餐」(Heart of Dinner)。

亞裔 布碌崙 日落公園

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