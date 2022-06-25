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台山琴師梁浩銘 一把二胡慰平生

記者胡聲橋／紐約報導
台山琴師梁浩銘經常到班森賀里程碑公園拉琴。(記者胡聲橋／攝影)
台山琴師梁浩銘經常到班森賀里程碑公園拉琴。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀的里程碑公園(Milestone Park)，時常可以看到一位清瘦斯文的大叔拉二胡，悠揚婉轉的琴聲，吸引著路人駐足傾聽；他叫梁浩銘，從中國廣東台山移民來美國，雖大半輩子辛勤勞作、到處奔波，卻從來沒有忘卻對二胡的喜愛。

初夏時節，樹蔭遮蓋下的里程碑公園依然較為涼爽。這些天，上午10時以後，人們總能看到一位面容清朗的大叔，坐在固定的長椅上拉二胡。他拉的樂曲既有一些著名二胡曲的片段，粵劇的曲調，也有中國20世紀80年代的流行歌曲。一把二胡拉得流暢舒展，抑揚頓挫之間頗得神韻。

台山琴師梁浩銘經常到班森賀里程碑公園拉琴。(記者胡聲橋／攝影)
台山琴師梁浩銘經常到班森賀里程碑公園拉琴。(記者胡聲橋／攝影)

在梁叔近旁坐下，仔細聆聽。通過詢問得知，梁叔現在每天上午10時到12時，下午5時到7時，都到里程碑公園拉琴；他周二和周四不來，要隨粵劇伴奏組的夥伴一起到紐約各華社演出。

梁叔從十幾歲開始學拉二胡，因為喜歡，很快有了長足的進步，甚至有進一步深造的念頭，但當時碰上了文化大革命，使他打消了念頭，琴沒了，樂譜沒了，他也不拉琴了。

80年代以後，梁叔曾試著繼續拉二胡，但工作的奔波和生活的壓力都使他無法靜下心，世紀轉折之際，他選擇走上了移民的道路。2003年10月，梁叔帶著妻子和女兒，一起來到紐約，開始了新的打拚。

為了生存，梁叔在紐約做過各種雜工，經歷過新移民的各種艱辛和困苦，慢慢地，他在紐約站穩了腳跟，眼看著女兒漸漸長大，他也過上了退休生活。

台山琴師梁浩銘經常到班森賀里程碑公園拉琴。(記者胡聲橋／攝影)
台山琴師梁浩銘經常到班森賀里程碑公園拉琴。(記者胡聲橋／攝影)

從2016年開始，梁叔重新拉上了二胡，為喜歡唱粵劇的人伴奏。粵劇曲調採用傳統的記譜方法，稱為工尺譜。為了拉好粵劇曲調，他從頭開始學習工尺譜。因為基礎好又學得用心，梁叔的二胡技藝很快得到了認可和讚揚。

梁叔現在使用的二胡非常精緻。據他介紹，這把琴是一位老琴師贈與的。老琴師90多歲，歸隱江湖之際，將心愛的二胡傳給梁叔。

拳不離手，曲不離口。梁叔說，每天要保證幾個小時的練習，才能使技藝不退步，甚至百尺竿頭更進一步。

在採訪中，梁叔一再說自己就是一個普通人，沒什麼可寫的。不過，在這個喧囂的世界裡還能保持一份熱愛，就已經很難能可貴了。

移民 布碌崙 退休

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