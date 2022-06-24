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皇后區夏季戶外音樂會 25日回歸可樂娜公園

記者鄭怡嫣／紐約報導
皇后區夏季戶外音樂會回歸。(取自第一資本公園基金網站)
皇后區夏季戶外音樂會回歸。(取自第一資本公園基金網站)

皇后區夏季戶外音樂會「皇后區現場」(Queens Live)，將於25日(周六)在法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)登場，並為民眾免費開放，演出嘉賓陣容包括著名的嘻哈歌手、在法拉盛出生長大的布朗森(Action Bronson)。

活動由皇后區長理查茲(Donovan Richards)、市公園局以及第一資本公園基金夏季舞台項目(Capital One City Parks Foundation SummerStage)共同推動與舉辦，今年為第二屆；理查茲表示，規模已經越來越大，本屆音樂會將由音樂節目Video Music Box的創始人Ralph McDaniels主持，演出嘉賓包括在法拉盛土生土長、已經發行了六張專輯的嘻哈歌手布朗森，以及另一位在皇后區出生長大的歌手Ariyan Arslani等。

活動免費，將於25日下午4時至7時間，在法拉盛草原可樂娜公園的紐約科學館(New York State Pavilion)舉辦，之後在同一場所，第一資本公園基金也將舉辦一系列的夏季戶外音樂會，在全市五大區，也有眾多的免費音樂會供民眾參加，夏季音樂會系列的具體時間及地點，可前往網站cityparksfoundation.org/summerstage查看。

法拉盛 皇后區

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