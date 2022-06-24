首獲國際小提琴賽金牌亞裔 林品任今晚卡內基辦獨奏會

林品任將於24日晚，在卡內基音樂廳舉辦獨奏會。(紐文中心提供)

成為首位獲得印第安納波利斯國際小提琴大賽(the 10th Quadrennial International Violin Competition of Indianapolis)金牌殊榮的亞裔 音樂家，小提琴家林品任於24日(周五)晚，在卡內基音樂廳 舉辦獨奏會，帶來多首經典曲目，為紐約樂迷帶來一晚層次豐富且多樣的聽覺饗宴。

出生於亞利桑那州的林品任，返台接受教育，從小就展露音樂天賦，並在父親薰陶及栽培下，以全球頂尖小提琴手作為目標，不斷砥礪自己的琴藝，2008年考取寇蒂斯音樂學院，2013年則就讀茱莉亞音樂學院。

在他的音樂生涯期間，他參加各大國際比賽，累積許多得獎紀錄，屢獲殊榮；2018年更奪下印第安納波利斯國際小提琴大賽的金牌，成為史上首位亞裔音樂家獲此殊榮，除了獎金之外，也受邀到卡內基音樂廳舉辦獨奏會。

林品任為首位獲得印第安納波利斯國際小提琴大賽金牌的亞裔音樂家。(紐文中心提供)

受到疫情影響，獨奏會直到今年才得以舉辦，他說：「很榮幸能登上紐約卡內基─古典音樂的最高殿堂，紐約是我待了將近十年的地方，而台灣是滋養、孕育我的故鄉」，他非常期待與來自世界各地的聽眾分享來自台灣的樂音。

此次獨奏會，林品任將帶來韋塔里「G小調夏康舞曲」、史特勞斯「降E大調小提琴奏鳴曲」、柯瑞 良諾「小提琴奏鳴曲」、弗若洛夫「波吉與貝絲」音樂會幻想曲等曲目。

獨奏會將於24日晚8時在卡內基音樂廳舉辦，購票及資訊，可上https://reurl.cc/rDjvVx查詢。