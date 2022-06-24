首獲國際小提琴賽金牌亞裔 林品任今晚卡內基辦獨奏會
成為首位獲得印第安納波利斯國際小提琴大賽(the 10th Quadrennial International Violin Competition of Indianapolis)金牌殊榮的亞裔音樂家，小提琴家林品任於24日(周五)晚，在卡內基音樂廳舉辦獨奏會，帶來多首經典曲目，為紐約樂迷帶來一晚層次豐富且多樣的聽覺饗宴。
出生於亞利桑那州的林品任，返台接受教育，從小就展露音樂天賦，並在父親薰陶及栽培下，以全球頂尖小提琴手作為目標，不斷砥礪自己的琴藝，2008年考取寇蒂斯音樂學院，2013年則就讀茱莉亞音樂學院。
在他的音樂生涯期間，他參加各大國際比賽，累積許多得獎紀錄，屢獲殊榮；2018年更奪下印第安納波利斯國際小提琴大賽的金牌，成為史上首位亞裔音樂家獲此殊榮，除了獎金之外，也受邀到卡內基音樂廳舉辦獨奏會。
受到疫情影響，獨奏會直到今年才得以舉辦，他說：「很榮幸能登上紐約卡內基─古典音樂的最高殿堂，紐約是我待了將近十年的地方，而台灣是滋養、孕育我的故鄉」，他非常期待與來自世界各地的聽眾分享來自台灣的樂音。
此次獨奏會，林品任將帶來韋塔里「G小調夏康舞曲」、史特勞斯「降E大調小提琴奏鳴曲」、柯瑞良諾「小提琴奏鳴曲」、弗若洛夫「波吉與貝絲」音樂會幻想曲等曲目。
獨奏會將於24日晚8時在卡內基音樂廳舉辦，購票及資訊，可上https://reurl.cc/rDjvVx查詢。
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